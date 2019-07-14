Türkiye sondaj konusunda geri adım atmıyor

Türkiye’nin, S-400 füzeleri nedeniyle ABD’den gördüğü onca baskıya ve ekonomisindeki sıkıntılara rağmen, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki sondaj faaliyetinden geri adım atmadığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, AB’deki bilgilerin, Baf açıklarında bulunan Fatih sondaj gemisinin başarılı sondajından söz ettiğini ve 170 milyar ayakküplük yatağa atıfta bulunduğunu kaydederken, Rum yönetiminin üçüncü ülkelerden edindiği bilgilendirme göz önünde bulundurulduğunda, Fatih gemisinin sondajının başarılı olduğu bilgisinin teyit edilemediğini yazdı.

Gazete, Türk yetkililerle temaslarda bulunan birçok üye ülke yetkilisinin de, Türkiye’nin geri adım atmayacağı değerlendirmesinde bulunduğunu ve bu gelişmenin, Türkiye’ye bedel ödetmede, AB ülkeleri tarafından alınacak kararların büyük siyasi önemini ortaya koyduğunu belirtti.

AB’nin Türkiye’ye, olup biteni eli kolu bağlı şekilde izlemeyeceği mesajını gönderdiğini kaydeden gazete, Türkiye aleyhinde alınan tedbirlerin çok sert tedbirler olmadığını; ancak Türkiye “eylemlerine devam ettikçe büyüyecek bir hesap” açılmış olduğunu yazdı.

Gazete, bir diğer haberinde ise, farklı çevreler tarafından denizde ve karada yeni olgular yaratmak için bir dizi eylemin ileri götürüldüğünü yazdı.

Eylemlerden ilkinin, enerjiyle ilgili konuların, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakere paketine dahil edilmesi olduğunu kaydeden gazete, diğer eylemin ise hidrokarbon yataklarıyla ilgili bir teknik komite oluşturulması ve bu komitenin, Kıbrıs sorununun çözümünden bağımsız olarak, doğal gazı idare etmesi olduğunu belirtti.

Gazete, ikinci eylemin BM tarafından ileri götürülen yeni bir uygulama olduğunu ve iki tarafın, aradaki uzlaşmazlıkları çözmek için yapacağı iş birliğine atıfta bulunduğunu yazdı.

Türkiye’nin doğal gazla ilgili faaliyetlerine devam edeceği ve bu uğurda çok para harcadığı da hesaba katıldığında, farklı çevreler tarafından doğal gazın da dahil olduğu bir “al-ver” süreci başlatılmasının söz konusu olduğunu kaydeden gazete, Türk tarafının enerji konusunu ayrı olarak irdelediğine işaret etti.