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Türkiye ile İngiltere AB yaptırımlarına karşı işbirliği yapıyor iddiası

Türkiye ile İngiltere AB yaptırımlarına karşı işbirliği yapıyor iddiası

02 Haziran 2019 Pazar 07:42
Türkiye ile İngiltere AB yaptırımlarına karşı işbirliği yapıyor iddiası

Türkiye ile İngiltere’nin, Güney Kıbrıs’ın Türkiye’ye yaptırımlar uygulanması amacıyla AB içerisinde yürüttüğü girişimler karşısında ortaklaşa hareket ettiğini iddia eden Rum basını, Türkiye’nin AB büyükelçilerine gönderdiği ve MEB konusunda Türkiye’nin tezlerini içerdiğini iddia ettiği bir de belgeye yer verdi.
Fileleftheros gazetesi: “Türkiye-İngiltere Tarafından Bloke – Yaptırım Uygulanması Konusunda Gizli Diplomasi – Kıbrıs İngiliz-Türk Lobisiyle Karşı Karşıya” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Türkiye’ye AB tarafından yaptırımlar uygulanmasını isteyen ve bu yönde çabalayan Rum Yönetimi’nin, İngiltere ile Türkiye’nin ortaklaşa engelleme girişimleriyle karşılaştığını iddia etti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB iddiaları konusunda AB içerisinde seferberlik başlatılması talimatını verdiğini, Büyükelçi Çağatay Erciyes başkanlığındaki bir heyetin Berlin ve Paris’te temaslarda bulunmakta olduğunu iddia eden gazete, Türk heyetin temaslarında Türk tezlerini ve haritaları içeren 26 sayfalık bir belge sunmakta olduğunu savundu.
Gazete, Türkiye’nin girişimlerinin İngiltere tarafından desteklenmekte olduğunu öne sürerek İngiltere’nin AB’den Sorumlu Bakanı Alan Duncan’ın Türkiye’ye destek veren açıklamalarını hatırlattı.

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Rum Dışişleri Bakanlığı’nın İngiltere ve Türkiye’nin tutum ve eylemlerinden haberdar olduğunu ve bu yönde karşı girişimler gerçekleştirdiğini belirten gazete, 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek AB Dışişleri Bakanları toplantısı ve 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek AB Zirve Toplantısında Türkiye aleyhine daha net yaptırımlar çıkmasına uğraşan Rum Dışişlerinin girişimlerini gizli tuttuğu iddiasında da bulundu.
Öte yandan Simerini gazetesi, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın Ankara’da AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine konuya ilişkin bilgilendirmede bulunduğunu ve Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) ile Fatih Sondaj Gemisinin faaliyetleri hakkındaki görüşlerini çok sayfalı bir belgeyle ilettiğini iddia etti.
Gazete haberinin devamında, Türkiye’nin bu konudaki görüşünün, Kıbrıs MEB’inin Kıbrıs sorununun çözümü sonrasında, Kıbrıslı Türklerle ortak kararla belirlenmesi gerektiği şeklinde olduğunu iddia ederek Türkiye’nin AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine sunduğunu iddia ettiği 13 maddelik belgeye de ayrıntılarıyla yer verdi.

 

Son Güncelleme: 02.06.2019 10:53
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ingiltere Ab
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