Türkiye Hentbol millilerine vize zorunluluğu

Alithia “Türkiye Milli Takımı Cumhuriyet’in Vizesi İle” başlıklı haberinde Türkiye Hentbol Millî takımının İstanbul’da 35-28 yendiği Rum rakipleri ile bu akşam saat 22.00’de Rum tarafında rövanş maçına çıkacağını yazdı.

Türk takımının Rum tarafına gidebilmek için Atina’daki “Kıbrıs Cumhuriyeti” Büyükelçiliği’nden vize almak zorunda kaldığını belirten gazete şunları da ekledi:



Larnaka Havaalanı’ndaki kontrollerden geçebilmeleri için pasaportlarında Kıbrıs Cumhuriyeti mührünü taşıyan vize olması şart. Elbette bütün heyet üyelerinden, maliyetini kendilerinin karşılayacağı negatif sonuçlu PCR testi de isteniyor.”

