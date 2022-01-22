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Türkiye Hentbol millilerine vize zorunluluğu

Türkiye Hentbol Millî Takımı'nın, Euro 2024 elemeleri çerçevesinde Rum hentbol milli takımı ile rövanş maçına katılabilmek için Güney Kıbrıs’ın Atina’daki büyükelçiliğinden vize almak zorunda kaldığı bildirildi.

22 Ocak 2022 Cumartesi 12:00
Türkiye Hentbol millilerine vize zorunluluğu

Alithia “Türkiye Milli Takımı Cumhuriyet’in Vizesi İle” başlıklı haberinde Türkiye Hentbol Millî takımının İstanbul’da 35-28 yendiği Rum rakipleri ile bu akşam saat 22.00’de Rum tarafında rövanş maçına çıkacağını yazdı. 
Türk takımının Rum tarafına gidebilmek için Atina’daki “Kıbrıs Cumhuriyeti” Büyükelçiliği’nden vize almak zorunda kaldığını belirten gazete şunları da ekledi:

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“Türk ekibin Tasos Papadopulos Eleftheria’da rövanş maçı için Kıbrıs topraklarına gelebilmek için Atina’daki büyükelçiliğimizden vize almak zorunda kaldı.

Larnaka Havaalanı’ndaki kontrollerden geçebilmeleri için pasaportlarında Kıbrıs Cumhuriyeti mührünü taşıyan vize olması şart. Elbette bütün heyet üyelerinden, maliyetini kendilerinin karşılayacağı negatif sonuçlu PCR testi de isteniyor.” 
 

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Son Güncelleme: 22.01.2022 13:44
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