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Türkiye Doğu Akdeniz’i “çevreliyor”

Rum Basını, Türkiye ile Libya arasında varılan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması sonrasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler çerçevesinde Türkiye’nin bölge ülkelerinde yeni üsler kurduğu yönündeki iddialara yer verdi.

Türkiye Doğu Akdeniz’i “çevreliyor”

Rum Basını, Türkiye ile Libya arasında varılan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması sonrasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler çerçevesinde Türkiye’nin bölge ülkelerinde yeni üsler kurduğu yönündeki iddialara yer verdi.

27 Aralık 2019 Cuma 11:36
Türkiye Doğu Akdeniz’i “çevreliyor”

Fileleftheros gazetesi: “Doğu Akdeniz’i Çevreliyor – Türk Başkan’ın Planı Yeni Deniz Üsleri Kurma Yoluyla Hayata Geçiriliyor – Türkiye Üsler Kuruyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tunus ve KKTC’de askeri deniz üsleri kurarak Doğu Akdeniz’i çevreleme planının yürürlüğe koyduğunu iddia etti.

Gazete, Türkiye basınında yer alan haberlere geniş şekilde yer vererek, Türkiye’nin Gazimağusa bölgesinde deniz üssü kurma planlarının olduğunu ve bu çerçevede uygun yer arandığını savundu.

Haberde, Türkiye’nin bir diğer askeri deniz üssü kurma planının ise Tunus için geçerli olduğu iddiasına yer verildi.

Alithia gazetesi ise Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Libya’ya asker göndermeyi planladığına ilişkin bir haberi manşetine çıkardı.

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Gazete: “Libya’ya Askerle Girmeye Hazırlanıyor” başlığı altında manşetten verdiği haberinde, Erdoğan’ın Libya’ya asker göndereceğini resmen ilan ettiğini okuyucusuna aktardı.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Erdoğan’ın Libya Oyunu – Bulmacaya Rusya’da Eklendi” başlıkları altında okuyucusuna aktardı.

Son Güncelleme: 27.12.2019 16:23
Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz’de Yaşanan Gelişmeler
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