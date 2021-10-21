Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması Rum basınında

Alithia gazetesi, “Türkiye’nin Komisyon’a ve Üçlü Zirveye Öfkesi – Erdoğan Uluslararası Alanda Herkese Kızgın” başlıkları altında verdiği haberinde, “Komisyon ve üçlü zirveden aldığı çifte darbenin Türkiye’de öfke yarattığını” iddia ederek Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklamasına geniş yer verdi.

Haberde, Türkiye’nin “kendi sorumluluklarını anlamak yerine” AB ile Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır’ı suçlamayı tercih ettiği yorumunda da bulunuldu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Türkiye Yunanistan ve Kıbrıs’ı Düşman Görürken Mısır’ı Ayrı Tutuyor”

Politis: “Türk Dışişlerinden Komisyon’un Raporu Konusunda Öfke”