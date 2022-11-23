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Türkiye Dışişleri Bakanlığı 2022 Yılı Performans Raporu Rum Basınında Yankı Buldu

Türkiye Dışişleri Bakanlığı 2022 Yılı Performans Raporu Rum Basınında Yankı Buldu

23 Kasım 2022 Çarşamba 10:15
Türkiye Dışişleri Bakanlığı 2022 Yılı Performans Raporu Rum Basınında Yankı Buldu

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın 2022 yılı performans raporu ve raporda KKTC’nin tanıtılması hedefinin yer alması Rum medyasında yankı buldu. Gazeteler raporun Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Yunanistan başlıklarını mercek altına aldıkları haberlerini şu başlıklarla okurlarına aktardı:

Fileleftheros “Ortak Parası Olan İki Devlet… Türkiye Sahte Devletin Tanınmasını İleri Götürürken Ticari Alışverişlerde Türk Lirası Kullanılmasına Karar Verdi”

Haravgi “Türk Dışişleri Bakanlığı Sahte Devletin Tanıtılması Hedefinde Israrlı… Yıllık Performans Raporunda Diğer Şeyler Yanında ‘Yunanistan’ın Hasmane Tavrının’ Altı Çiziliyor”

Alithia “Türk Dışişleri Bakanlığının Saldırgan Ajandası… Yunanistan’ı Saldırgan Tavırla ABD’yi de EastMed Yüzünden Suçluyor”

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Son Güncelleme: 23.11.2022 10:48
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