banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gezici seçim anketi sonuçları açıklandı
Gezici seçim anketi sonuçları
Dolar/TL'de bu sabah 13,90 seviyesi görüldü
Dolar kritik seviyelerde!
Küçük Kaymaklı'da feci kaza
Küçük Kaymaklı'da feci kaza
“Koop-Süt yok Yörükoğlu verelim!”
“Koop-Süt yok Yörükoğlu verelim!”
banner404

Türkiye aleyhindeki seçenekler belgesindeki tedbirler Rum basınında

AB Dışişleri Bakanlarının önüne gidecek “seçenekler belgesinin” içeriği bugün Rum basınında yer aldı.

10 Aralık 2021 Cuma 13:15
Türkiye aleyhindeki seçenekler belgesindeki tedbirler Rum basınında

Fileleftheros gazetesi Kıbrıs Rum Haber Ajansı’na dayandırdığı “Hedeflenmiş Önlemler, Fonlarda Kesintiler ve Müzakerelerle İlgili Çağrı” başlıklarıyla haberinde, seçenekler belgesinin son taslağında yer alan ana seçeneklere yer verdi. Bu seçenekler “kapalı bölge Maraş’la ilgili meydana gelen ihlaller konusunda sorumluluk taşıyan gerçek ve tüzel kişiler aleyhinde hedeflenmiş önlemler, AB’nin Türkiye’ye yönelik katılım öncesi maddi yardımında kesintiler yapılması aynı zamanda Avrupa Kalkınma Bankası ve diğer finansal kurumların Türkiye’deki faaliyetlerinin kısıtlanması” şeklinde sıraladı.
AB Dışişleri Bakanları tarafından önümüzdeki Pazartesi günü AB Dış İlişkiler Konseyi’nde ele alınacak taslağın “AB’nin Türkiye’nin faaliyetlerine nasıl yanıt verebileceği konusunda Konsey’in kılavuzu olabileceği” öne sürüldü. Taslak metninde “Türkiye’nin Maraş’taki faaliyetlerinin yasadışı olduğu, aynı zamanda AB-Türkiye ilişkilerindeki işbirliğinin ise, Ankara’nın yapıcı bir tutuma sahip olup olmayacağı veya tek taraflı eylemlere geri dönüp dönmeyeceğine bağlı olduğunun vurgulandığı” kaydedildi.
Gazete, AB’nin, politik önlemler alınması ihtimaline de gönderme yaparak, elindeki araçları kullanmaya kararlı olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Belgede, AB’nin müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğine odaklanmasıyla ilgili kapsamlı ifadelerin yer aldığını da kaydeden gazete, belgede yer alan adadaki iki tarafın, doğal gaz veya enerji dönüşümü bağlamındaki yeni işbirliği alanlarıyla ilgili Güven Yaratıcı Önlemler’in (GYÖ) ele alınması olasılığına da atıfta bulunuldu.
Avrupa Birliği’nin, Kıbrıs sorununun çözümünün teşvik edilmesi çerçevesinde, Kıbrıs Türk toplumunu desteklemeye devam edeceği kaydedilen haberde, AB’nin BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla tam olarak aynı hizada olduğu belirtildi. Kapalı bölge Maraş konusunun da yalnızca bu kararlarda anlaşmaya varılması ve kapsamlı bir çözüm çerçevesinde etkili bir şekilde ele alınabileceğine işaret edildi.
Belgede “Bunun ilerleme olması için tek yol olduğu ve Maraş’ın statüsünde, BM kararlarıyla uymayan herhangi bir değişikliğin yapılmaması gerektiği” vurgusu da yapıldı.

banner341
“Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin kısa süre içinde yeniden başlaması gerektiği ve önümüzdeki ayların sürecin geleceği açısından belirleyici olabileceği” ifadelerinin de belgede yer aldığını yazan gazete, AB’nin “iyi niyet misyonu ofisine temsilci atanması ve BM Genel Sekreteri’nin çabalarının desteklenmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu” yazdı.
Gazete, AB’nin, Türkiye’yle karşılıklı fayda sağlayan bir ilişki geliştirmeye kararlı olduğunu ancak bunun için Türkiye’nin de Mart 2021 kararları temelinde işbirliği ve gerilimi azaltma yönünde taahhüde sahip olması gerektirdiğini ekledi.


Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise konuyla ilgili açıklamasında, AB’nin seçenekler belgesinin Pazartesi günü ele alınacağını ve bununla birlikte denizde ve karada uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğine dair ortak anlayışın o zaman tespit edileceğini söyledi.
Alithia’da “Seçenekler Belgesi Bunları İçeriyor: AB Türkiye Aleyhinde Kişilere Yönelik Yaptırımlar ve Önemli Fon Kesintileri İnceliyor” başlığıyla yer alan haber Haravgi’de ise “Seçenekler Belgesinde Müzakerelerle İlgili Çağrı” başlığıyla yer buldu.
                       
 

banner360
Son Güncelleme: 10.12.2021 14:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum hükümeti ile Exxonmobil-Qatar Energy arasında imzalar atıldı
Rum hükümeti ile Exxonmobil-Qatar Energy arasında imzalar atıldı
Güney Kıbrıs’ta 5-11 yaş arası çocukların korona virüse karşı aşılanmasına başlanıyor
Güney Kıbrıs’ta 5-11 yaş arası çocukların korona virüse karşı aşılanmasına başlanıyor
Güney Kıbrıs’ta 3 kişide “omicron” varyantı tespit edildi
Güney Kıbrıs’ta 3 kişide “omicron” varyantı tespit edildi
Trodos Dağları Avrupa’nın önemli floralarından
Trodos Dağları Avrupa’nın önemli floralarından
Omicron varyantının Güney Kıbrıs’a gelmesi an meselesi
Omicron varyantının Güney Kıbrıs’a gelmesi an meselesi
Anastasiadis, Colin Stewart ile biraraya geldi
Anastasiadis, Colin Stewart ile biraraya geldi
Anastasiadis Madrid’de İspanya Başbakanı Sanchez’le biraraya geldi
Anastasiadis Madrid’de İspanya Başbakanı Sanchez’le biraraya geldi
Güney Kıbrıs’ta 635 yeni vaka 2 can kaybı
Güney Kıbrıs’ta 635 yeni vaka 2 can kaybı
Rum kesiminin “Grilloumi Burger"e yaptığı itiraz kabul edilmedi
Rum kesiminin “Grilloumi Burger"e yaptığı itiraz kabul edilmedi
2022 bütçesine ilk ret Akel’den…
2022 bütçesine ilk ret Akel’den…

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim