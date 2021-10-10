Türkiye aleyhinde “seçenekler listesi”

Bölgedeki son gelişmelerin Rum tarafına başka bir olanak bırakmadığını öne süren Kathimerini gazetesi, Rum kesiminin, 27 AB üye ülkesinin geçtiğimiz Temmuz ayında üstlendiği yükümlülüklerin hayata geçirilmesini talep etmek için, Brüksel’e yönelmek zorunda kalmasının beklendiğine işaret etti.

Habere göre, bu konu, 18 Ekim’de gerçekleştirilecek AB Dış İlişkiler Konseyi ön hazırlık toplantısında tartışma noktası teşkil edecek.

“Seçenekler listesi” hazırlanması için Rum kesimi tarafından AB’ye yönelik talepte bulunulmasının, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in 27 Temmuz’da üye devletler adına yayımladığı ve oybirliğiyle yayımlanan açıklamayla “meşrulaştığı” öne sürüldü. Gazeteye göre, bu açıklamada, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’taki faaliyetleri konusunda geri adım atmaması halinde “alınacak önlemler değerlendirilecek” denmişti.

“Nautical Geo” araştırma gemisinin faaliyetlerinin Türkiye tarafından engellenmesi iddiasına da atıfta bulunan gazete, bu iki olgu temelinde, Rum kesiminin Avrupa Dış Eylem Servisi’nden “seçenekler listesi” talep etme hamlesinin kesin olarak addedilmesi gerektiğini, öte yandan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in hali hazırda bu gelişmeler konusunda Borrell’i bilgilendirdiğini yazdı.

Bu arada, tüm bu çabanın hayata geçirilmesinin kolay olmadığını, çünkü çok sayıda üye devletin, Ankara aleyhindeki olası yaptırımları dahi tartışmaya sıcak bakmadığını yazan gazete, dolayısıyla üye devletlerin Borrell’in birimi tarafından bir “seçenekler listesi” hazırlanmasını kabul edip etmeyeceklerinin kesin olmadığına işaret etti.

“Seçenekler listesi” hazırlanmasına dair olası bir talep 27 AB üye ülkesi tarafından oybirliğiyle onaylansa bile, bunun otomatik olarak herhangi bir tedbir olarak tercüme edilemeyeceğini kaydeden gazete, bunun olası yaptırımlarla ilgili tartışmaları harekete geçiren bir ilk adım teşkil edeceğini vurguladı.



Gazete, olası yaptırımlar için, her halükarda üye devletlerden yeni bir oybirliği kararı talep edileceğini de ekledi.



“YAPTIRIMLAR ÇERÇEVESİ YENİLENDİ”

Gazete “Yaptırımlar Çerçevesi Yenilendi” ara başlıklı haberinde ise, Türkiye’nin “Kıbrıs MEB”indeki faaliyetlerine katılan tüzel ve gerçek kişiler aleyhindeki yaptırımlar çerçevesinin yenilenmesi konusunda, 27 AB üye ülkesi tarafından Relex çalışma grubunda bir prensip anlaşmasına varıldığını yazdı.

Buna paralel olarak, gerekli yasal işlemlerin onaylanması için hazırlıkların sürdüğünü kaydeden gazete, yenilenen hukuki çerçevenin, Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) şirketinin yöneticisi konumunda olan iki kişiye yaptırım uygulanmasının dayandığı çerçeve olduğunu ve bu kişilerin Avrupa topraklarına girişlerinin yasaklandığını anımsattı.



