Türkiye Aihm’e yanıt vermedi iddiası

Politis gazetesi, “Türkiye Timbu ve Maraş Konularında AİHM’e Yanıt Vermedi – Bekleme Sürüyor” başlıkları altında yayımladığı haberinde, Türkiye’nin, “K.V. Mediterranean Tours Limited” ve “Theodora Panayi ile Evdoksia Siartu” tarafından AİHM’de aleyhine açılan iki ayrı davada tanınan yanıt süresini geçirdiğini, bunun muhtemelen ilk kez yaşandığını yazdı.

Her iki davanın da avukatı olan Ahilleas Dimitriadis konuya ilişkin gazeteye yaptığı açıklamada, AİHM’in Türkiye’ye söz konusu davalar için görüş belirtme veya ek süre isteme konusunda 27 Şubat’a kadar süre tanıdığını ancak düne kadar Türkiye’nin bu konuda bir eylem gerçekleştirip gerçekleştirmediğine dair bir bilgi edinemediklerini belirtti.

Dimitriadis, bugüne kadar böyle bir şeyin ilk kez yaşandığını belirtirken, bu gelişme üzerine davacıların AİHM’e mektup göndererek, davaların Türkiye’nin faaliyetlerine bakılmaksızın devam etmesi talebinde bulunduklarını ifade etti.

Dimitriadis ayrıca, Türkiye’nin son anda AİHM’e bir şey göndermiş ve AİHM’in davacı tarafları bilgilendirmekte gecikmiş olabileceği ihtimalinin de bulunduğunu belirterek, önümüzdeki 24 saat içerisinde konunun netlik kazanacağını da sözlerine ekledi.