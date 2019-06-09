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“türk Ve Kıbrıs Türk Argümanları Amerikalıları Etkiledi”…

YURI KIM VE KATHLEEN DOHERTY’NİN PSEKA 36’NCI KONGRE ÇALIŞMALARINDA SÖYLEDİKLERİ RUMLARI BARIŞ GÜCÜ KONUSUNDA ENDİŞELENDİRDİ

“türk Ve Kıbrıs Türk Argümanları Amerikalıları Etkiledi”…

YURI KIM VE KATHLEEN DOHERTY’NİN PSEKA 36’NCI KONGRE ÇALIŞMALARINDA SÖYLEDİKLERİ RUMLARI BARIŞ GÜCÜ KONUSUNDA ENDİŞELENDİRDİ

09 Haziran 2019 Pazar 10:15
“türk Ve Kıbrıs Türk Argümanları Amerikalıları Etkiledi”…

YURI KIM VE KATHLEEN DOHERTY’NİN PSEKA 36’NCI KONGRE ÇALIŞMALARINDA SÖYLEDİKLERİ RUMLARI BARIŞ GÜCÜ KONUSUNDA ENDİŞELENDİRDİ
Lefkoşa, 9 Haziran 19 (.): ABD  Dışişleri Bakanlığı  Güney Avrupa Müdürü Yuri Kim ve Ada’da daha önce görev yapan büyükelçisi Kathleen Doherty’nin, “Kıbrıs Mücadelesi Dünya Koordinasyon Komitesi”nin (PSEKA) Washington’da gerçekleşen 36’ncı kongre çalışmaları çerçevesinde söyledikleri BM Barış Gücü’nün görev tanımı ve süresiyle ilgili  kararlar arifesinde Güney’de endişe yarattı.
Haftalık Kathimerini “UNFICYP Konusunda Amerikan ‘Kulpu’” başlıklı haberinde PSEKA kongresinde konuşan Yuri Kim’in, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) konusunda iki kez “şu anda kimse dramatik hareketler istemiyor” dediğine dikkat çekti.
Gazete Kim’in bu sözlerinin, BM Genel Sekreteri’nin 31 Temmuz’da oylanmak üzere 8-10 Temmuz’da sunacağı raporu üzerine Güvenlik Konseyi’nden çıkacak kararın, -Amerikan tarafının kararda çok daha sert bir dil kullanılması konusunda yapacağı ağır baskılara bakılmaksızın- görev süresinin 6 ay daha uzatılacağı anlamına geldiğini yazdı. 
Ancak Kim’in ve eski büyükelçi Doherty’nin söylediklerinin, Türk ve Kıbrıs Türk taraflarının Barış Gücü’nün görev/yetkileri konusundaki bazı noktalarının -kamuoyu önünde kullandıkları için- Amerikalıları etkilediğini gösterdiğine  dikkat çeken gazete Kim’in, “Kıbrıs, müzakerelerin Crans Montana’da çökmesinden sonraki iki yıl, yeterince ölü cephedir” dediğini ve şunları eklediğini yazdı:
“UNFICYP’in devamını sağlayacaksak bir prosedür göstermeliyiz. Hükümetimiz, vergi mükelleflerinin paralarının çok kıymetli olduğu ve bu prosedürü destekleyerek harcamaya devam edemeyeceğimiz görüşündedir. ”
RUM VE YUNAN HÜKÜMETLERİN BARIŞ GÜCÜ’NÜN GİDERLERİNİN BİR KISMINI ÖDEMESİ “ETİK DIŞI VE OLAĞANDIŞI”
Bir katılımcının, Rum ve Yunan hükümetlerinin Barış Gücü’nün giderlerinin yarısını ödemekte olduğunu hatırlatması üzerine Kim, bu düzenlemenin etik dışı olduğunu söyledi. bu ifadenin Türk argümanı olduğuna dikkat çeken gazete Kim’in “Olağandışı bir düzenleme.  Rutinde, çatışmanın taraflarından biri barış operasyonu için ödeme yapmaz. Ayrıca, barış operasyonu siyasi prosedürü desteklemelidir, yerine geçmemelidir” dediğini yazdı.
Gazete Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Genel Sekreter’e gönderdiği 5 Temmuz 2018 tarihli mektupta Rum ve Yunan hükümetleri tarafından ödeme yapılıyor olmasını “çıkar çatışması örneği” olarak nitelendiğini, ancak BM Barış Gücü’nün ihdas edildiği 4 Mart 1964 tarihli 186 sayılı kararın maddesinin 6’ncı  paragrafında ‘Genel Sekreter gönüllü bağış kabul edebilir’ ifadesi bulunduğunu hatırlattı. 

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FEISSEL 186/4’ÜN KIBRIS SORUNUNDA ENGEL OLDUĞU GÖRÜŞÜNDEYDİ
BM’nin Kıbrıs’taki eski özel temsilcilerinden Gustave Feissel’in, BM Barış Gücü’nün görev/yetki değişikliği için “Kıbrıs  hükümetinin” rızasını gerektiren 186 sayılı kararın 4’üncü paragrafının Kıbrıs sorununda engel olduğu görüşünde olduğunu hatırlatan gazete, eski ABD Büyükelçisi Doherty’nin de Barış Gücü’nün görev/yetkilerinde 1964’ten beri hiçbir değişiklik yapılmadığını hatırlatarak bu nedenle sınırdan insan ve meta kaçakçılığı görüşünü ortaya koyduğunu belirtti. 
Gazete, Akıncı’nın da Genel Sekreter’e mektubunda Barış Gücü’nün varlığının Rum tarafınca, alışverişi engellemek için bahane olarak kullanılmaması gerektiği  görüşünü ortaya koyduğuna işaret etti ve ve şu değerlendirmeyi yaptı: 
“Barış Gücü’nün Görev/Yetkilerinin değişmesi konusu açılırsa, istenecek ilk şey, 1964/186 kararının değişmesi, Kıbrıs hükümetinin de buna rıza göstermesidir.”
“UNFICYP MÜZAKERE ENGEL Mİ YARDIMCI MI SORULARI VAR”
Habere göre dinleyiciler arasındaki bir Rum’un “Barış Gücü’nün çekilmesi konusunda bastırarak Amerikalılar aslında  Türkiye’nin şantajını güçlendiriyor ve böyle bir davranış Kıbrıs’ın ABD’nin stratejik ortağı niteliğine uymaz” demesi üzerine Kim şunları söyledi:
“Kimse bunu (Barış Gücü’nün Ada’dan çekilmesi) Kıbrıs gibi bir stratejik ortağa baskı unsuru olarak kullanmaz.  Ortaya konulan farklı sorular var.  UNFICYP yeniden birleşme müzakerelerine engel mi yardımcı mı? Cevabı bilmiyorum. Zannederim düşünmeye değer. Bu tür soruları düşünmezsek kendimize hizmet etmeyiz. Ancak nihayetinde kimse dramatik hareketlerden söz etmiyor.” 
(ŞA/HÖ)  
 

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