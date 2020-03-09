Türk-Yunan sınırına 22 kişilik kuvvet

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Yunanistan Başbakanı Konstantinos Miçotakis ile yaptığı görüşme sırasında, Yunanistan’a destek kuvvet göndermeyi önerdiği, Miçotakis’in kabul etmesi üzerine Rum Polis Çevik Kuvveti (MMAD) ve Frontex Yabancılar ve Muhaceret Dairesi personelinden oluşan bir grubun Yunanistan’dan gönderilen askerî nakliye uçağı ile Güney’den alındığı belirtildi.

Politis haberi “Ledra’yı ‘Emniyete Aldık’ da Evro’ya Gittik… Frontex’ten Yardım İstedik Ama Talep Edilmeden Yunanistan’a Personel Gönderiyoruz… Başkan, Öneri Hakkında Bilgilendirilmeyen Polise Sürpriz Yaptı… Personel Zorluğu Bahanesiyle Barikatlar Kapalı Duruyor” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

KAPILARDA İSTİHDAM EDECEK PERSONEL BULUNAMADI

Yunanistan’a kuvvet gönderme önerisinin, tamamen Anastasiadis’e ait olduğunu, Yunanistan’dan dün akşam gönderilen C-130 tipi askerî nakliye uçağına yetiştirmek için alelacele gönderecek adam aranmasının da bunun kanıtı olduğuna yazan gazete, KKTC-Güney Kıbrıs arasında kapalı tuttuğu kara kapılarını yeniden açmak için istihdam edecek personel bulamadığına da dikkat çekti.

Haberi iç sayfasından “Yetişmek İçin Koşturdular… Anastasiadis’in Evro’ya (Meriç) Polis Gönderme İnisiyatifi İçin… Anastasiadis ile Miçotakis Arasındaki Telefon Görüşmesi MMAD Mensuplarının Ne Zaman Döneceklerini Bilmeden, Türk-Yunan Sınırında Göreve Derhal Hazırlanması Emri Verilmesini Gündeme Getirdi” başlığıyla yayımladı.

Gazete 21 kişilik Rum kuvvetinin Yunanistan’dan gönderilen C-130 nakliye uçağı ile gönderilme anını yansıtan fotoğraflarla da desteklediği haberinde, 21 kişilik kuvvetin 16 üyesinin Rum Polisi Çevik Birliği, 5’inin de Frontex Yabancılar ve Muhaceret Dairesi personeli olduğunu ve saat 20.00 sularında Yunanistan’a hareket ettiğini yazdı.

LARNAKA HAVAALANI’NDAN SAVVİDİS UĞURLADI

Habere göre Larnaka Havaalanı’nda düzenlenen uğurlama töreninde Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yorgos Savvidis, Rum yönetiminin görev çağrısına cevap verdikleri için kuvvet üyelerine teşekkür etti.

Gazete, Rum yönetiminin Türk-Yunan sınırına güvenlik güçlerinden bir kuvvet göndereceği haberinin, Anastasiadis-Miçotakis telefon görüşmesinin ardından, Rum Yönetimi Sözcüsü tarafından yayımlanan açıklama ile verildiğini yazdı.

Açıklamada Anastasiadis’in Miçotakis’e kuvvet göndermeye hazır olduğunu söylediği ve Miçotakis’in de bu öneriyi kabul ettiği belirtilmesine rağmen Adalet Bakanı’nın, açıklamasında, Rum yönetiminin Yunanistan’ın davetine icabet etmekte olduğunu ima ettiğine dikkat çekildi.

DEVRE ARASINDA…

Rum yönetimi tarafından gönderilen kuvvetin derhal Meriç’teki Türk-Yunan sınırında Yunan ve Avrupa kuvvetlerinin iş birliğinde görev alacağını belirten gazete şunları da yazdı:

“Gazetemizin edindiği bilgiler, Başkan Anastasiadis’in Türk-Yunan sınırına MMAD grubu gönderme niyeti yetkilileri uykuda yakaladığı, son anda gönderecek adam aramaya koştukları yönünde. Yine öğrendiğimize göre gönderilenler arasında futbol maçlarında güvenlik görevi alan ancak devre arasında alelacele sahadan ayrılıp uçuşa (Yunanistan’a) yetişmeye çalışanlar var. Aynı zamanda hükümetin, geçici olarak kapalı duran barikatlarda görevlendirmek için, şu ana kadar sonuçsuz kalan personel arayışı devam ediyor.”



Alithia, fotoğraf destekli manşet haberini “Yunanistan’ın Tarafında… Kıbrıs Dayanışmasını Pratikte Göstererek 21 Kişilik MMAD Grubunu Evro’ya Gönderdi… MMAD’ın Anti-Eylem Grubu Gönderilmesine Dünkü Anastasiadis-Miçotakis Telefon Görüşmesinde, Başkan’ın Önerisi ve Yunan Başbakanı’nın Kabul Etmesiyle Karar Verildi” başlık ve spotlarıyla aktardı.

MERİÇ’TE “GEREKTİĞİ SÜRECE KALACAKLAR”

Habere göre Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yorgos Savvidis, Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait nakliye uçağı ile Dedeağaç’a gidecek heyeti Larnaka Havaalanı’nda uğurlarken yaptığı konuşmada, Rum kuvvetinin Meriç’te “gerektiği sürece kalacağını” söyledi.

MICHEL’E KARŞI TAKINACAKLARI TAVRI ELE ALDILAR

Gazete, Anastasiadis ve Miçotakis’in dünkü telefon görüşmelerinde, bugün TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’e karşı takınacakları tavrı da ele aldıklarını belirtti.

Habere göre Rum Yönetimi Sözcüsü Kiaiakos Kusios, yazılı açıklamasında, Anastasiadis’in dün akşamüzeri Michel ile mülteciler konusunda telefon görüşmesi yaptığını ve Rum yönetiminin, Michel’in Brüksel’de Erdoğan ile yapacağı görüşmede ele alınacak konulara dair tezlerini ilettiğini belirtti. Açıklamada Michel’in, hem gelişmeler hem de Erdoğan’la görüşmesinin sonuçları hakkında Anastasiadis’i bilgilendireceği sözü verdiği belirtildi.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis de Anastasiadis-Michel telefon görüşmesine değinirken “Bilgilere göre Tayyip Erdoğan’ın kendi çıkarına talep edeceği konulardan çoğunu belirleyecek görüş birliği ve bağlayıcı kararlar var” dedi ve şunları ekledi:

“AB’de, mülteciler gerekçesiyle Türkiye’nin daha çok ekonomik desteğin, son günlerde gerek Yunanistan’da gerek Kıbrıs’ta gerek Bulgaristan’da gördüğümüz politikaları benimsememeye iteceğini (Türkiye’yi) düşünen bir-iki ülke var. Anlaşılacağı gibi böyle bir şey sorunların çözümünü değil, aksine, Erdoğan’ın politikalarının teyit edilmesini gündeme getirir.”

Fileleftheros haberi “Brüksel’de Ortak Cephe… Mülteciler ve Türkiye’nin Tavrı Konusunda Atina-Lefkoşa Koordinasyonu… Atina’ya 22 Kişilik Kuvvet” başlığıyla aktardı.

“MESELE TAMAMEN KAMU SAĞLIĞI İLE İLGİLİ”

Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis dünkü açıklamasında –gazetecilerin, cumartesi günü Lokmacı kapısında meydana gelen olayla ilgili görüşünü sormaları üzerine- “Gerçekte hiçbir siyasi boyutu olmamasına rağmen bazılarının, meseleyi siyasi gösterme çabasını güçlendirecek açıklama yapmam asla söz konusu değil” dedi.

Hristodulidis, “Konunun tamamen kamu sağlığı ile ilgili olduğunu” öne sürerek “Neden Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kamu sağlığı ile ilgili konularda karar yetkisi olmadığı düşünülüyor?” diye sordu. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, (cumartesi günkü) eylemin barışçıl olduğu ve Kıbrıslı Türkleri zeytin dalı ile karşılamaları gerektiği açıklamasına karşılık olarak da “Konunun bu tür yaklaşımlarla politize edilmesi doğru görüntü vermez. Doğru görüntü, tamamen kamu sağlığıyla ilgilidir” dedi.



