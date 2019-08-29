Türk ve Kıbrıslı Türk öğrencilerin İngiltere’deki faaliyetleri rahatsızlık yarattı

İngiltere’deki üniversitelerde okuyan Kıbrıslı Türk ve Türkiyeli öğrencilerin KKTC’yi tanıtma etkinliklerinde bulundukları, bu durumun Kıbrıslı Rum öğrencileri tedirgin ettiği iddia edildi.
Fileleftheros gazetesi, Rum Meclisi Eğitim Komitesi’nin dünkü toplantısında, İngiltere’deki üniversitelerde KKTC’nin tanıtımına yönelik gerçekleştirilen eylemler konusunun ele alındığını, Rum “İngiltere Üniversiteleri Öğrenci Birlikleri” temsilcilerinin konuya ilişkin komiteye bilgi verdiğini yazdı.
Gazete, Rum öğrenci birliklerinin, KKTC’nin tanıtımına yönelik bu tür faaliyetlerin engellenmesi için Rum Dışişleri Bakanlığı’yla işbirliği yapılması gerektiğini de vurguladıklarını yazdı.