Turizm gelirleri Mart ayında düştü

Alithia gazetesi, Rum İstatistik Birimi’nin araştırmasına dayanarak, Güney Kıbrıs’ta, Mart ayındaki turizm gelirlerinin, 2019 yılı Mart ayına göre yüzde 73.5 oranında azaldığını yazdı.
Araştırmada, Covid-19 önlemleri temelinde turistler de dahil olmak üzere Güney Kıbrıs’a girişlerin yasaklandığına vurgu yapıldığını yazan gazete, Mart 2020’de elde edilen turizm gelirlerinin 25.6 milyon Euro olduğunu belirtti.
Bu yılın Ocak-Mart aylarında ise elde edilen turizm gelirlerinin 115.3 milyon Euro olduğunu yazan gazete 2019 yılının aynı döneminde ise gelirlerin 188.6 milyon Euro şeklinde kaydedildiğini belirtti.