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Turizm gelirleri Mart ayında düştü

Güney Kıbrıs’ın Mart ayı turizm gelirlerinin, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 73.5 azaldığı belirtildi. 

21 Mayıs 2020 Perşembe 11:30
Turizm gelirleri Mart ayında düştü
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Alithia gazetesi, Rum İstatistik Birimi’nin araştırmasına dayanarak, Güney Kıbrıs’ta, Mart ayındaki turizm gelirlerinin, 2019 yılı Mart ayına göre yüzde 73.5 oranında azaldığını yazdı.

Araştırmada, Covid-19 önlemleri temelinde turistler de dahil olmak üzere Güney Kıbrıs’a girişlerin yasaklandığına vurgu yapıldığını yazan gazete, Mart 2020’de elde edilen turizm gelirlerinin 25.6 milyon Euro olduğunu belirtti. 

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Habere göre Mart 2019’da ise 96.6 milyon Euro gelir elde edildi. 

Bu yılın Ocak-Mart aylarında ise elde edilen turizm gelirlerinin 115.3 milyon Euro olduğunu yazan gazete 2019 yılının aynı döneminde ise gelirlerin 188.6 milyon Euro şeklinde kaydedildiğini belirtti. 


 

Son Güncelleme: 21.05.2020 12:07
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Turizm
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