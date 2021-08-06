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Turistlerin hızlı testlerini oteller ödeyecek

Rum Otelciler Birliği PASİKSE’nin, turistlere bedava hızlı test yapılmasının sorumluluğunu üstlenmeye karar verdiği haber verildi.

06 Ağustos 2021 Cuma 13:00
Turistlerin hızlı testlerini oteller ödeyecek

PASİKSE’nin, Rum Sağlık Bakanlığının son kararnamesinde yer alan önlemle ilgili olumsuz sonuçları azaltmak için, turistlere bedava hızlı test yapılmasının sorumluluğunu üstlenmeye karar verdiğini yazan Alithia gazetesi, bahse konu önlemin, aşısız turistlerin Güney Kıbrıs’ta 7 gün kalmalarının ardından Safe Pass ibraz etmelerini öngördüğünü anımsattı.
Bu önlemin geçtiğimiz Pazar gününden bu yana uygulamaya konduğunu yazan gazete, bunun, Güney Kıbrıs’a gelen yabancı ziyaretçilerin Cyprus Flight Pass kullanmasıyla ilgili önlemin yerine geçtiğini belirtti.
PASİKSE Genel Müdürü Filokipros Rusunidis de açıklamasında, turistlerin sıkıntı yaşamaması için sorunun çözülmeye çalışıldığını ve turistlerin adada yedi gün kalmalarının ardından kendilerine bedava hızlı test yapılması imkanı sağlanacağını sözlerine ekledi.

GÜNEY KIBRIS İNGİLTERE’NİN TURUNCU LİSTESİNDE

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Gazete aynı haberinin içerisinde, İngiliz hükümeti tarafından yayımlanan yenilenmiş listeye göre Güney Kıbrıs’ın İngiltere’nin turuncu listesinde kalmaya devam ettiğini de yer verdi.
       
 

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Son Güncelleme: 06.08.2021 12:39
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