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Tromboz vakaları aşı programını tehdit ediyor

Rum tarafında, koronavirüs aşısından sonra 5’inci tromboz vakasının görülmesi, vakalardan birinin de bu sabah hayatını kaybetmesi, Güney’de uygulanmakta olan aşılama programını tehdit ediyor.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:45
Tromboz vakaları aşı programını tehdit ediyor
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Politis haberi “Tromboz Aşılama Programımızı Tehdit Ediyor… 40 Yaşındaki Kadında Görülen Yeni Tromboz Endişeleri Artırıyor ve Kaygı Yaratıyor” başlığıyla manşete çekti.

Habere göre, aşılama programı çerçevesinde ilk doz aşı yapılmış kişi sayısı nüfusun yüzde 50’sine ulaşılmak üzere. Rum Sağlık Bakanlığı aşı randevusunu kaçıranlara ikinci fırsat tanımaya devam ederken, aşı sonrasında 5’inci tromboz vakası görülmesi ve vakalardan 4’ünün Astra Zeneca aşısı yaptırmış olması toplumda kaygıya neden oldu. Aşıya karşı mesafeli durulmasından endişelenen Rum yetkililer, aşının kullanım şartlarının değiştirilmesi gerekip gerekmediğini sorgulamaya başladı.

Rum yetkililerin, aşıdan 10 gün sonra gelişen tromoz vakalarıyla ilgili bütün tıbbi verileri Avrupa İlaç Örgütü’ne göndereceği kaydedilen habere göre, Rum tarafında, bugüne kadar uygulanan bütün aşılarda tromboz, yüz felci, deride alerjik reaksiyonlar ve mide-bağırsak bozukluklarının da bulunduğu 40 ciddi yan etki kaydedildi.

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Haberde Rum tarafında 5 ay önce başlayan aşı uygulaması çerçevesinde düne kadar 359 bin 952 kişiye (nüfusun yüzde 48,6’sı) ilk doz aşı, 515 bin 192 kişiye de (nüfusun yüzde 21’i) ikinci doz aşı yapıldığı bilgisi verildi. 

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Son Güncelleme: 24.05.2021 12:08
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs AşıTrombozAşı
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