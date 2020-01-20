Trodos’ta Pazar günü trafik kaosu yaşandı

Yoğun trafik yüzünden, Rum polisinin bazı yolları kapatmak zorunda kaldığını yazan Alithia gazetesi, polisin Olimpos’a giden yolu kapattığını kaydetti.
20 Ocak 2020 Pazartesi 10:42
Son Güncelleme: 20.01.2020 14:38
Güney Kıbrıs’ta dün birçok kişinin iyi havayı fırsat bilerek, yağan kardan faydalanmak için Trodos’a gittiği ve Trodos meydanına uzun araba kuyrukları oluştuğu belirtildi.
Yoğun trafik yüzünden, Rum polisinin bazı yolları kapatmak zorunda kaldığını yazan Alithia gazetesi, polisin Olimpos’a giden yolu kapattığını kaydetti.