Trodos’ta Pazar günü trafik kaosu yaşandı

Yoğun trafik yüzünden, Rum polisinin bazı yolları kapatmak zorunda kaldığını yazan Alithia gazetesi, polisin Olimpos’a giden yolu kapattığını kaydetti.

Prodromos-Trodos yolunun zincirli veya 4 çekişli araçlar için açık olduğunu, Platres-Trodos ve Karvunos-Trodos yollarının ise açık fakat kaygan olduğunu kaydeden gazete, Trodos meydanındaki kar kalınlığının ise 78 cm olduğunu ekledi.