Trodos’ta kar kalınlığı 15 Santimetreyi Aştı

Rum radyosuna konuşan Trodos’taki meteoroloji istasyonu yetkilisi İrodotos Panayidis, Trodos platosundaki kar kalınlığının 15 santimetreyi aştığını, hava sıcaklığının da öğle saatlerinde sıfırın altında 6 derece santigrat dolayında olduğunu açıkladı.Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği ve yollarda buzlanma görüldüğü belirtilirken sabah saatlerinde 10 civarında kişinin araçlarıyla yollarda mahsur kaldığı bilgisi de verildi.
19 Ocak 2022 Çarşamba 14:30
Son Güncelleme: 19.01.2022 15:09