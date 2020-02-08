Trodos’a giden bütün yollar kar yağışı yüzünden kapandı

Rum polisinin konuyla ilgili açıklamasına yer veren Rum haber kaynakları, kar yağışı ve buzlanma yüzünden, dağlık bölgelerdeki yolların ise yalnızca dört çekişli veya zincirli araçlara açık olduğunu duyurdu.
Son Güncelleme: 08.02.2020 13:32
Trodos’a giden bütün yolların, kar yağışı yüzünden bu sabahtan itibaren kapandığı haber verildi.
Rum polisinin konuyla ilgili açıklamasına yer veren Rum haber kaynakları, kar yağışı ve buzlanma yüzünden, dağlık bölgelerdeki yolların ise yalnızca dört çekişli veya zincirli araçlara açık olduğunu duyurdu.