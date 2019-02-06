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Trodos\'ta Sis Yüzünden Görüş Mesafesi Sınırlı

METEOROLOJİ DAİRESİ’NDEN SARI ALARM

Trodos\'ta Sis Yüzünden Görüş Mesafesi Sınırlı

METEOROLOJİ DAİRESİ’NDEN SARI ALARM

06 Şubat 2019 Çarşamba 12:17
Trodos\'ta Sis Yüzünden Görüş Mesafesi Sınırlı

METEOROLOJİ DAİRESİ’NDEN SARI ALARM

Lefkoşa, 6 Şubat 19 : Rum Meteoroloji Dairesi\'nin, bu sabah 6’dan yarın sabah 6’ya kadar geçerli olacak şekilde, yağmur ve fırtına için sarı alarm verdiği haber verildi.

Sarı alarmın, bölgeyi etkisi altına alması beklenen yağmur ve yer yer fırtına için verildiğini bildiren Rum haber kaynakları, öte yandan Platres, Trodos ve Palehorio -Agros bölgelerinde ise yoğun sis yüzünden görüş mesafesinin oldukça sınırlı olduğunu belirtti.

Rum polisinin sürücüleri dikkatli olmaları ve yavaş sürmeleri konusunda uyardığı da ifade edildi.

(İY/FEZ)                     

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