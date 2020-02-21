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Trodos’a Giden Yollar Kar Yağışı Yüzünden Kapandı

Lefkoşa, 21 Şubat 2020 : Trodos’a giden yolların, kar yağışı yüzünden kapandığı haber verildi.

Trodos’a Giden Yollar Kar Yağışı Yüzünden Kapandı

Lefkoşa, 21 Şubat 2020 : Trodos’a giden yolların, kar yağışı yüzünden kapandığı haber verildi.

21 Şubat 2020 Cuma 15:53
Trodos’a Giden Yollar Kar Yağışı Yüzünden Kapandı
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Lefkoşa, 21 Şubat 2020 : Trodos’a giden yolların, kar yağışı yüzünden kapandığı haber verildi.
Rum haber kaynakları, Rum Polisi tarafından yapılan açıklamaya dayanarak,Prodromos-Trodos, Platres-Trodos ve Karvuna-Trodos yollarının tüm araçlar için kapandığını duyurdu.
Dağlık bölgelerdeki diğer yolların tüm araçlar için açık, fakat hava koşulları yüzünden kaygan olduğu belirtilen haberde, Rum polisinin sürücüleri dikkatli olmaları ve düşük hızda seyretmeleri konusunda uyardığı da ifade edildi.

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Haberde, Trodos meydanındaki kar kalınlığının 43 santim olduğu da kaydedildi.
(İY/ŞEB)                          
 

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