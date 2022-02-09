Trodos Dağları’na giden tüm yollar yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı

Trodos Dağları’ndaki yoğun kar yağışı nedeniyle tüm yolların kapandığı ve yalnızca 4X4 araçlar ile lastik zinciri olan araçların yukarı çıkışına izin verildiği açıklandı.