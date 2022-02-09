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Trodos Dağları’na giden tüm yollar yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı

Trodos Dağları’ndaki yoğun kar yağışı nedeniyle tüm yolların kapandığı ve yalnızca 4X4 araçlar ile lastik zinciri olan araçların yukarı çıkışına izin verildiği açıklandı.

09 Şubat 2022 Çarşamba 13:30
Trodos Dağları’na giden tüm yollar yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı

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Güney Kıbrıs’taki haber kaynakları, polisten yapılan açıklamada dağlık bölgelerde yoğun kar yağışı olduğundan, yolların kaygan ve görüş mesafesinin az olduğunun kaydedildiğini ve sürücülere dikkatli olmaları uyarısının yapıldığını duyurdu.

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Son Güncelleme: 09.02.2022 15:09
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