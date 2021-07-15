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15 Temmuz 2021 Cuma gündemi
15 Temmuz 2021 Cuma gündemi
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Trodos bölgesinde altın rezervi bulundu

Merkezi Güney Kıbrıs’ta bulunan “Venus Minerals” adlı şirketin, Trodos Dağları bölgesindeki “Kokkinoya” rezervinde yaptığı araştırmalarda altın madenine ulaştığını açıkladığı bildirildi.

15 Temmuz 2021 Perşembe 13:30
Trodos bölgesinde altın rezervi bulundu

Alithia gazetesi, şirketin yürüttüğü “Magellan Project” adlı çalışma kapsamındaki araştırmalarında, bölgede “yüksek bakır ve altın konsantrasyonuna” rastlandığının ve bunun da, daha önceki sondajların sonuçlarını teyit ettiğinin açıklandığını yazdı.
Gazete, bu sonuçların ilk sondajın sonuçları olduğunu ve kalan sekiz sondajın sonuçlarının da ilerleyen haftalarda açıklanacağını kaydetti.

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Son Güncelleme: 15.07.2021 15:53
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