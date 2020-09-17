Tornaritis’ten Avrupa Konseyi'ne Mektup

Avrupa Konseyi’ndeki Rum heyetin başkanı olan, DİSİ partisi milletvekillerinden Nikos Tornaritis’in, Türkiye’nin yasadışı olduğu ileri sürülen faaliyetleri aynı zamanda kapalı bölge Maraş’ın yerleşime açılmasına dair ileri sürülen tehditler konusunda Avrupa Konseyine bir mektup gönderdiği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, mektubunda “Maraş’ın adanın bölünmesinin en kışkırtıcı sembolü olduğunu” iddia eden Tornaritis, iddialarını kısaca şöyle sürdürdü;

“BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararlarına atıfta bulunuyorum ve Türkiye tarafından gerçekleştirilen bu somut yönlendirmenin, adanın kalıcı bir şekilde bölünmesini pekiştirecek olan oldubittilere yol açabileceğini söylüyorum. Avrupa Konseyi üyelerini, Maraş’la ilgili olarak gerçekleştirilen çabayı desteklemeye davet ediyorum, çünkü bu insanlık hakları aynı zamanda Avrupa Konseyinin savunması için belirlenmiş olan ilke ve değerlerle doğrudan bağlantılıdır.”