Toplu tecavüz olayında roller değişti...

Güney Kıbrıs'ta yaşandığı belirtilen toplu tecavüz olayında ismini açıklamak istemeyen iki polis kaynağı 19 yaşında bir İngiliz kadının “toplu tecavüz” iddiası ile yetkilileri aldatmaktan gözaltına alındığını öne sürdü.

Yabancı haber ajanslarına konuşan polis kaynakları toplu tecavüz suçlamasıyla gözaltında tutulan 7 İsrail vatandaşının serbest bırakıldığını açıkladı. Yalan beyanda bulunmakla suçlanan ve gözaltında bulunan kadının yarın hakim karşısında çıkacağı belirtildi.

Euronews’te yer alan habere göre; Güney Kıbrıs'ta bir otelde toplu tecavüzde bulunmaktan temmuz ayı ortalarında gözaltına alınan yaşları 16 ila 18 arasında değişen 12 İsrailliden 5'i geçtiğimiz hafta serbest bırakılmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İsrail Eğitim Bakanı Rafael Peretz "Detayları incelememiz gerek. Biz kesinlikle İsrail'in çocuklarının en yüksek ahlaki standartlara sahip olmasından yanayız." dedi.