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Toplu tecavüz davasında karar…

Ay Napa’da 12 İsrailli turistin toplu tecavüzüne uğradığı şikayetinde bulunması nedeniyle hakkında, yalan beyan vererek kamuya zarar verme suçlamasıyla dava açılan İngiliz vatandaşı turist kadın, suçlu bulundu.

Toplu tecavüz davasında karar…

Ay Napa’da 12 İsrailli turistin toplu tecavüzüne uğradığı şikayetinde bulunması nedeniyle hakkında, yalan beyan vererek kamuya zarar verme suçlamasıyla dava açılan İngiliz vatandaşı turist kadın, suçlu bulundu.

30 Aralık 2019 Pazartesi 11:11
Toplu tecavüz davasında karar…

Rum radyosu, “Mağusa (Rum) Kaza Mahkemesi”nde görülen davanın bugün sonuçlandığını ve mahkemenin, 19 yaşındaki İngiliz turistin  “hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde suçlu olduğuna” hükmettiğini duyurdu.

İngiliz turist, 17 Temmuz’da polise giderek 12 İsrailli turistin kendisine tecavüz ettiği şikayetinde bulunmuş, bunun üzerine 6 İsrailli turist tutuklanmıştı.

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Rum yargıç, İngiliz turistin cezasının belirlenmesi ve açıklanması için 7 Ocak tarihini verdi.

İngiliz turistin avukatı mahkeme sonrası basına yaptığı açıklamada müvekkilinin “Mağusa (Rum) Kaza Mahkemesi”nin kararını temyiz için Yüksek Mahkeme’ye ve hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurma niyetinde olduğunu açıkladı.

“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ağ” isimli örgüt duruşma sırasında ve kararın açıklanmasının ardından mahkeme dışında protesto gösterisi yaptı.

Son Güncelleme: 30.12.2019 15:12
Anahtar Kelimeler:
Ayia Napa Toplu Tecavüz
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