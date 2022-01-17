Tonga’daki volkan patlamasının itici dalgası Kıbrıs’a ulaştı

Alithia ve diğer gazetelere göre Rum Meteoroloji Dairesi Müdürü Klanthis Nikolaidis cumartesi akşamı saat 22.00 sularında Larnaka ve Baf havaalanlarında kurulu otomatik meteorolojik gözlem sistemlerinin, bölgedeki basınç alanında yukarı ve aşağı doğru ani değişiklikler kaydettiğini açıkladı.

Nikolaidis “sistemler, 1,011 olması gereken basıncın aniden 1,5 birim ani yükseliş ve hemen ardından 3,5 birim ani düşüş kaydetti” dedi. Bu tür basınç değişimlerinin sadece şiddetli rüzgar durumlarında yaşandığını ancak cumartesi günü o saatte bölgede şiddetli rüzgar olmadığını anlatan Nikolaidis, “Bu fenomenin denizaltındaki volkan patlamasının itici dalgasının izi olduğunu söyleyebiliriz” ifadesini kullandı.