Ticari Dengedeki Açık Azaldı

Lefkoşa, 9 Şubat 19 (.): Rum İstatistik Dairesi’nin dün yayımladığı verilere göre Güney Kıbrıs’ın 2018 ticari dengesindeki açıkta, 2017’ye göre küçük bir daralma gerçekleşti.

Haravgi ve diğer gazetelere göre, 2017 Ocak-Kasım döneminde 4 milyon 755 bin 500 Euro olan ticari denge açığı Ocak-Kasım 2018’de 4 milyon 192 bin 400 Euro’ya geriledi. Ocak-Kasım 2018’de toplam ithalat rakamı 8 milyon 274 bin 200 Euro (bir önceki yılın aynı döneminde 7 milyon 491 bin Euro), toplam ihracat rakamı da 4 milyon 81 bin 800 Euro (bir önceki yılın aynı döneminde 2 milyon 735 bin 500 Euro) oldu.

(ŞA/FEZ)