Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102452
ALTIN
221.967
DOLAR
5.2449
STERLİN
6.7919
EURO
5.9422
Evinde ölü olarak bulundu
EVİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Kaza yapan sürücünün üzerinde uyuşturucu çıktı
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Aracın çarptığı iki yaya hayatını kaybetti
DÜN AKŞAMKİ KAZADA YARALANAN 2...
Kazada yaralanan yayalardan biri hayatını kaybetti
KAZADA YARALANAN YAYALARDAN BİRİ HAYATINI...
banner282

Ticari Dengedeki Açık Azaldı

Lefkoşa, 9 Şubat 19 (.): Rum İstatistik Dairesi’nin dün yayımladığı verilere göre Güney Kıbrıs’ın 2018 ticari dengesindeki açıkta, 2017’ye göre küçük bir daralma gerçekleşti.

Ticari Dengedeki Açık Azaldı

Lefkoşa, 9 Şubat 19 (.): Rum İstatistik Dairesi’nin dün yayımladığı verilere göre Güney Kıbrıs’ın 2018 ticari dengesindeki açıkta, 2017’ye göre küçük bir daralma gerçekleşti.

09 Şubat 2019 Cumartesi 11:35
Ticari Dengedeki Açık Azaldı

Lefkoşa, 9 Şubat 19 (.): Rum İstatistik Dairesi’nin dün yayımladığı verilere göre Güney Kıbrıs’ın 2018 ticari dengesindeki açıkta, 2017’ye göre küçük bir daralma gerçekleşti.

Haravgi ve diğer gazetelere göre, 2017 Ocak-Kasım döneminde 4 milyon 755 bin 500 Euro olan ticari denge açığı Ocak-Kasım 2018’de 4 milyon 192 bin 400 Euro’ya geriledi.  Ocak-Kasım 2018’de toplam ithalat rakamı 8 milyon 274 bin 200 Euro (bir önceki yılın aynı döneminde 7 milyon 491 bin Euro), toplam ihracat rakamı da 4 milyon 81 bin 800 Euro (bir önceki yılın aynı döneminde 2 milyon 735 bin 500 Euro) oldu.

(ŞA/FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis, Tehditle Borç Ödettirmeye Çalıştığı Gerekçesiyle Tutuklandı
Polis, Tehditle Borç Ödettirmeye Çalıştığı Gerekçesiyle Tutuklandı
Akel’den Rum Başkanlığı’na,
Akel’den Rum Başkanlığı’na, "basına Ve Gazetecilere Müdahale" Suçlaması
Havaalanı Ve Limanlarda Seferi Avı
Havaalanı Ve Limanlarda Seferi Avı
Akel Ve Diko Ap Milletvekilliği Adaylarını Açıkladı
Akel Ve Diko Ap Milletvekilliği Adaylarını Açıkladı
Anastasiadis Lute’un Çalışma Temelinden Kaygılı
Anastasiadis Lute’un Çalışma Temelinden Kaygılı
Enerjide Kritik Günler
Enerjide Kritik Günler
Bağımlı Çocuklar İçin Yataklı Tedavi Merkezi
Bağımlı Çocuklar İçin Yataklı Tedavi Merkezi
Enerjide Kritik Günler
Enerjide Kritik Günler
Güney Kıbrıs’ta A gribi paniği
Güney Kıbrıs’ta A gribi paniği
Anastasiadis Ulusal Konsey’i Bilgilendirdi
Anastasiadis Ulusal Konsey’i Bilgilendirdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim