Tıbbi Hintkenevirine İlişkin Yasanın Uygulanmasına Başlanıyor

Lefkoşa, 6 Haziran 19 : Güney Kıbrıs’ta, tıbbi amaçlı hintkeneviri üretilmesine ilişkin yasa, pratikte uygulanmaya başlıyor.

Fileleftheros gazetesi “Tıbbi Hintkenevirine İlişkin Yasanın Uygulanması Başlıyor” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ta tıbbı amaçlı hintkeneviri yetiştirilmesi ve ortaya çıkacak ürünlerin kullanımını düzenleyen yasanın daha önce onaylandığını anımsattı.

Gazete Rum Bakanlar Kurulu’nun,dün, Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun, hintkeneviri üretim izni alacak kişilerin değerlendirilmesini üstlenecek Koordinasyon Komitesi’nin oluşturulması yönündeki önerisini kabul ettiğini yazdı.

Habere göre 7 üyeden, 1 sekreterden oluşacak olan Koordinasyon Komitesi, tıbbi hintkeneviri üretimi için izin almaya ilgi duyan kişilerin değerlendirilmesi görevini üstlenecek.

(FK/ŞEB)