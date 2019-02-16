Tıbbi hintkeneviri yetiştiriciliğini onaylayan yasa Rum Meclisi’nde kabul edildi

Tıbbi amaçlı hintkeneviri yetiştiriciliğini düzenleyen ve onayan yasa dün Rum Meclisi tarafından kabul edildi.

Politis ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta tıbbı amaçlı hinkeneviri yetiştirilmesi ve ortaya çıkacak ürünlerin kullanımını düzenleyen yasa tasarısının dün Rum Meclisi tarafından onaylandığını yazdılar.

Gazete, dünkü meclis oturumunda yasa tasarısında yapılan bazı düzenlemelerle, hintkeneviri yetiştiriciliği için verilebilecek izin sayısının ikiden üçe yükseltildiği, ödenmesi gereken harç ve verilerin ise yükseltildiğini yazdı.

Gazete, yapılan bir diğer düzenlemenin ise, Güney Kıbrıs’taki doktorların, sadece alternatif tedavi yönteminin olmadığı durumlarda değil, gerekli gördükleri her durumda tıbbi hintkeneviri reçete edebilmesine de imkan sağladığını belirtti.

Söz konusu yasa ayrıca, tıbbi hintkeneviri kullanacak veya reçete edecek doktorların eğitimden geçmesini de öngörüyor.

