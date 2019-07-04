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Theresa Vılıers’den İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na Kayıplar Ve Güzelyurt İle İlgili Sorular

Lefkoşa, 4 Temmuz 19 : İngiltere Muhafazakarlar Partisi Milletvekili Theresa Viliers’in, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na Güzelyurt ve kayıplar konusunda sorular sorduğu bildirildi.

Theresa Vılıers’den İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na Kayıplar Ve Güzelyurt İle İlgili Sorular

Lefkoşa, 4 Temmuz 19 : İngiltere Muhafazakarlar Partisi Milletvekili Theresa Viliers’in, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na Güzelyurt ve kayıplar konusunda sorular sorduğu bildirildi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 09:20
Theresa Vılıers’den İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na Kayıplar Ve Güzelyurt İle İlgili Sorular

Lefkoşa, 4 Temmuz 19 : İngiltere Muhafazakarlar Partisi Milletvekili Theresa Viliers’in, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na Güzelyurt ve kayıplar konusunda sorular sorduğu bildirildi.
Alithia gazetesi, Viliers’in, kayıp kazıları yapılmasına yönelik, askeri bölgelerin tümüne erişim sağlanması ve Güzelyurt’a yapılan yaygın yapılaşmanın durdurulması için Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na herhangi bir müdahalede bulunulup bulunulmayacağı sorularını yönelttiğini yazdı.
Gazete, Viliers’in bu sorularına, İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan tarafından yanıt verildiğini ve Duncan’ın, İngiltere’nin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından Türkiye’ye, kayıplar konusunda askeri bölgelerin tümüne erişim de dahil, yapılan tüm çağrıları desteklediğini söylediğini kaydetti.

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Habere göre Duncan, Güzelyurt konusunda da kayıplar konusuna verdiği yanıtın aynısını verirken, İngiltere’nin Kıbrıs sorununa uluslararası alanda kabul görecek bütünlüklü, adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasını desteklediğini belirtti.
(GE/ÖK)
 

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