Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104436
ALTIN
226.094
DOLAR
5.2949
STERLİN
7.0412
EURO
6.0362
Trafik kazası: Tarlaya uçtu
TRAFİK KAZASI: TARLAYA UÇTU
Büke'den itiraf geldi
BÜKE'DEN İTİRAF GELDİ
Eski eser nitelikli testilerle yakalandılar…
ESKİ ESER NİTELİKLİ TESTİLERLE YAKALANDILAR…
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
banner282
Flaş Haber
Büke'den itiraf geldi
Kapat

Theoharus’tan Avrupa Komisyonuna Akyar kara kapısı ile ilgili şikayet

Theoharus’tan Avrupa Komisyonuna Akyar kara kapısı ile ilgili şikayet

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:05
Theoharus’tan Avrupa Komisyonuna Akyar kara kapısı ile ilgili şikayet

Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus’un, Akyar Geçiş Kapısı’ndaki sözde “Türk tahriklerini” dün, Avrupa Komisyonu’na şikayet ettiğini açıkladığı ve Rum Yönetimi’nin, Akyar Geçiş Kapısı’nda yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, yalnızca BM Barış Gücü’ne (UNFICYP) atıfta bulunmakla yetindiğini söylediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Theoharus, Akyar Geçiş Kapısı’nda yaşananların tesadüf olmadığını belirterek, “Mavi Vatan” tatbikatının da aynı döneme denk geldiğine işaret etti..Bu tatbikatın, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki doğalgazı “gasp etmek” ve Ege’yi “bölmek” maksadıyla yapıldığını iddia eden Theoharus, Avrupa Komisyonu’ndan, Türk askerinin Akyar Geçiş Kapısı’ndaki tutumuyla ilgili görüş belirtmesini talep etti.

HRİSTODULİDİS’TEN AKYAR GEÇİŞ KAPISI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bu arada, haberin devamında, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Türk yetkililerin bir süredir Doğu Akdeniz bölgesiyle ilgili soru işaretleri oluşturmaya çalıştığını iddia ederek, Rum Yönetimi’nin, enerji programının normal seyrinde devam etmesi için gereken tüm tedbirleri aldığını söylediği belirtildi.

Habere göre Hristodulidis, yapılan faaliyetlerin, “Kıbrıs’ın Avrupa Birliği üyeliği değerlendirilerek” yapıldığını kaydetti.
 

Son Güncelleme: 27.02.2019 12:15
Anahtar Kelimeler:
Eleni TheoharusAkyar Kara Kapısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Liderler Görüşmesi Manşetlerde
Liderler Görüşmesi Manşetlerde
Güney’de Lefkoşa Surlariçinde Bina Çöktü
Güney’de Lefkoşa Surlariçinde Bina Çöktü
Güney’de Tutuklanan Kişi Kktc’de Cinayetten Değil Uyuşturucudan Aranıyormuş
Güney’de Tutuklanan Kişi Kktc’de Cinayetten Değil Uyuşturucudan Aranıyormuş
Akel Güney’deki Lahey Mütalaası “bayramını” Bozdu…
Akel Güney’deki Lahey Mütalaası “bayramını” Bozdu…
Ayia Napa’daki manastır müzeye dönüştürülüyor
Ayia Napa’daki manastır müzeye dönüştürülüyor
Lübnanlı milyonere verilen “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı sorgulanıyor
Lübnanlı milyonere verilen “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı sorgulanıyor
Öğrenci öğretmenleri ve okul arkadaşını darp etti
Öğrenci öğretmenleri ve okul arkadaşını darp etti
Europa Nostra’dan liderlere çağrı
Europa Nostra’dan liderlere çağrı
Doğalgaz fonu yasasında uzlaşıya varıldı
Doğalgaz fonu yasasında uzlaşıya varıldı
Kıbrıslı Rum Kaybın Ailesine Tazminat Ödenecek
Kıbrıslı Rum Kaybın Ailesine Tazminat Ödenecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim