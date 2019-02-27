Theoharus’tan Avrupa Komisyonuna Akyar kara kapısı ile ilgili şikayet

Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus’un, Akyar Geçiş Kapısı’ndaki sözde “Türk tahriklerini” dün, Avrupa Komisyonu’na şikayet ettiğini açıkladığı ve Rum Yönetimi’nin, Akyar Geçiş Kapısı’nda yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, yalnızca BM Barış Gücü’ne (UNFICYP) atıfta bulunmakla yetindiğini söylediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Theoharus, Akyar Geçiş Kapısı’nda yaşananların tesadüf olmadığını belirterek, “Mavi Vatan” tatbikatının da aynı döneme denk geldiğine işaret etti..Bu tatbikatın, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki doğalgazı “gasp etmek” ve Ege’yi “bölmek” maksadıyla yapıldığını iddia eden Theoharus, Avrupa Komisyonu’ndan, Türk askerinin Akyar Geçiş Kapısı’ndaki tutumuyla ilgili görüş belirtmesini talep etti.

HRİSTODULİDİS’TEN AKYAR GEÇİŞ KAPISI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bu arada, haberin devamında, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Türk yetkililerin bir süredir Doğu Akdeniz bölgesiyle ilgili soru işaretleri oluşturmaya çalıştığını iddia ederek, Rum Yönetimi’nin, enerji programının normal seyrinde devam etmesi için gereken tüm tedbirleri aldığını söylediği belirtildi.

Habere göre Hristodulidis, yapılan faaliyetlerin, “Kıbrıs’ın Avrupa Birliği üyeliği değerlendirilerek” yapıldığını kaydetti.

