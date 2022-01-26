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Testi pozitif çıkan Türk sporcu, özel ambulans uçakla Güney’den alındı
Türk sporcuya ambulans uçak
Gazete manşetleri 26 Ocak 2022 Çarşamba
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Testi pozitif çıkan Türk sporcu, özel ambulans uçakla Güney’den alındı

Takımıyla birlikte Cumartesi günü gittiği Güney Kıbrıs’ta test sonucu pozitif çıkan ancak Rum yönetimi KKTC’ye transferine izin vermediği için Güney’de kalan Türkiye Hentbol Millî Takımı oyuncusu, dün İstanbul’dan kalkan özel ambulans uçakla Türkiye’ye götürüldü.

26 Ocak 2022 Çarşamba 10:45
Testi pozitif çıkan Türk sporcu, özel ambulans uçakla Güney’den alındı

Alithia ve diğer gazeteler, Türkiye makamlarının Rum makamlarına, insanî sebeplerle özel ambulans uçağın Larnaka Havaalanı’na inmesi için özel izin talebinde bulunması, talebin Rum makamlarınca dün kabul etmesi üzerine dün gerçekleşen uçuşu “İstanbul’dan Larnaka’ya Direkt Uçuş” başlık ve vurgusuyla aktardı.

Rum Sözcü Marios Pelekanos, Türk makamlarının özel ambulans uçak için Rum makamlarından özel izin talebinde bulunduğu ve Türk sporcunun dün Larnaka Havaalanı’na inen uçakla Türkiye’ye götürüldüğü yolunda Kıbrıs Türk medyasına yansıyan haberi doğruladı.

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Gazete, Türk sporcunun KKTC’deki bir hastaneye nakledilmesi talebinde bulunulmuş, Rum Dışişleri ve Sağlık bakanlıklarının da, “bu konuda ilk andan itibaren özel bir uygulama yapmış göründüğünü” yazdı.

Haberde KKTC Sağlık Bakanlığı’nın, Türk sporcunun KKTC’ye gönderilmemesini siyasi sebeplere bağlayarak insan haklarının ihlal edildiğine, BM Barış Gücü’nün de sporcunun güven içinde nakledilmesi yerine Rumların çıkarlarına hizmet ettiğine dikkat çektiği bir açıklaması da aktarıldı.

Türkiye Hentbol Millî Takımı Rum rakipleriyle rövanş maçı için Cumartesi günü Atina üzerinden Larnaka’ya gitmiş, Larnaka Havaalanı’nda yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan ve Rum makamlarınca izole edilen bir oyuncu hariç, Pazar günü de aynı yolla Türkiye’ye dönmüştü.

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Son Güncelleme: 26.01.2022 11:17
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