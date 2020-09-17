Terörizm Suçlamasıyla Tutuklu Bulunan Şahıs Serbest Bırakıldı

Lefkoşa, 17 Eylül 20 : Güney Kıbrıs’ta, ismi bir terör örgütü üye listesinde olduğu gerekçesiyle İnterpol’ün aradığı Mısır uyruklu bir şahsın, 19 ay tutuklu kaldıktan sonra Rum Yüksek Mahkemesi tarafından serbest bırakıldığı bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs resmi makamlarına siyasi korunma talebi bulunan Mısır uyruklu bir şahsın, İnterpol’ün “terörizmle ilişkili şahıslar listesinde” yer almasından ötürü 19 aydır tutuklu bulunduğunu, şahsın Rum Yüksek Mahkemesi’ne başvurmasının ardından ise mahkemece serbest bırakıldığını yazdılar.

Gazete, söz konusu şahsın 17 Şubat 2018 tarihinde Ercan Havaalanından Kıbrıs’a geldiğini ve akabinde, bilinmeyen bir zamanda ve noktadan Güney Kıbrıs’a geçtiğini iddia ederek, şahsın 21 Ocak 2019’da Rum yetkili makamlarına başvurmasının ardından ise tutuklandığını yazdı.

Gazete, 19 aydır tutuklu bulunan şahıssın Rum Yüksek Mahkemesi’ne başvurduğunu, yapılan kontrollerde ise isminin İnterpol listesinden çıkarıldığının görülmesinin ardından ise serbest bırakıldığını aktardı.

(SB/HÖ)

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