Terör Örgütü Elebaşı İçin Güney’deki Yunan Büyükelçine Yürüyecekler

Lefkoşa, 15 Şubat 2020 (.): Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın tutuklanışının 21. yıldönümü nedeniyle Güney’de yaşayan PKK sempatizanı Kürtler bugün yürüyüş düzenliyor.

Alithia’ya göre sabah 08.30’da Latsia’da dönel kavşaktan başlayacak yürüyüşe katılacak eylemciler, Rum İçişleri Bakanlığı önünde toplanacak başka PKK sempatizanları ve destekçileri ile birleşerek saat 13.00’te Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliği önüne varacak.



(ŞA/ÖK)