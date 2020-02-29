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Tufan Erhürman

Tepak Ve Maronit Toplumu Arasında İşbirliği Protokolü

Lefkoşa, 29 Şubat 20 : Kısa adı TEPAK olan “Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi” ile Maronit toplumunun, aralarında kültürel mirasın dijital ortama aktarılmasının da bulunduğu işbirliği protokolü imzaladığı belirtildi. 

Tepak Ve Maronit Toplumu Arasında İşbirliği Protokolü

Lefkoşa, 29 Şubat 20 : Kısa adı TEPAK olan “Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi” ile Maronit toplumunun, aralarında kültürel mirasın dijital ortama aktarılmasının da bulunduğu işbirliği protokolü imzaladığı belirtildi. 

29 Şubat 2020 Cumartesi 11:15
Tepak Ve Maronit Toplumu Arasında İşbirliği Protokolü
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Lefkoşa, 29 Şubat 20 : Kısa adı TEPAK olan “Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi” ile Maronit toplumunun, aralarında kültürel mirasın dijital ortama aktarılmasının da bulunduğu işbirliği protokolü imzaladığı belirtildi. 
Alithia gazetesi, TEPAK Rektörü Panayiotis Zaferis ve Rum Meclisi’ndeki Maronit Temsilci Yannakis Musas tarafından imzalanan işbirliği protokolünün, Maronit toplumunun kültürel mirasının dijital ortama aktarılmasının yanı sıra, eğitim, bilimsel, kültürel etkinlikler ve faaliyetler, incelemeler, bilimsel hizmetler gibi alanları da içerdiğini yazdı.

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(FK/ŞEB)
 

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