Lefkoşa, 15 Mayıs 2020 : Rum tarafındaki “yetkili bir kaynak” tarafından, Kıbrıs Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yapılan açıklamada, iki toplumlu ekonomi ve girişimcilik teknik komitesinin katkısıyla, temassız işlemlerle (alışveriş) ilgili düzenlemeler aracılığıyla, Yeşil Hat Tüzüğünün uygulanması çerçevesinde, Kıbrıs Türk toplumuyla ticaret faaliyetlerinin yeniden başlamasının, Nisan ayı sonundan itibaren mümkün olduğu ifade edildi.

Haravgi gazetesi “Kıbrıs Türk Toplumuyla Ticari Faaliyetler Yeniden Başlıyor- Kıbrıs Cumhuriyetinin Onayıyla Ara Bölgede Temassız İşlemler” başlığıyla yayımladığı haberinde, ekonomi ve girişimcilik komitesinin, Rum Yönetimi makamlarının da onayıyla, Yeşil Hat Tüzüğünün uygulanması bağlamında, iki tarafın girişimcileri arasındaki temassız alışverişleri kolaylaştırma çabasıyla çalıştığını yazdı.

Mevcut şartlar yüzünden bu işlemlerin ara bölgede, geçiş kontrol noktalarının yakınlarında gerçekleştiğini yazan gazete, aynı kaynağa dayanarak, bu işlemler sırasında öngörülen prosedürlerin izlendiğini, aynı zamanda tüm gerekli tedbirlerin de alındığını belirtti.

Haberde, bunun, Kıbrıslı Türk tüccarların ara bölgeye engelsiz bir şekilde erişim sağlayabildikleri, Paskalya’nın ardından mümkün hale geldiği de belirtildi.

Öte yandan dün Birleşmiş Milletler’in (BM) de yardımıyla, teknik komite koordinatörleri arasında telekonferans aracılığıyla iletişim kurulduğunu yazan gazete, KİPE’nin elde ettiği bilgilere göre, işletişimin amacının sürecin gözden geçirilmesi ve iki toplumlu teknik komitelerin çalışmalarına yönelik desteğin teyit edilmesi olduğuna işaret etti.

Gazeteye göre aynı kaynak, bu amaca yönelik olarak, teknik komitelerin işleyişindeki momentumun muhafaza edilmesi çabası çerçevesinde, BM ve gerektiği zaman Kıbrıs Türk tarafıyla da sistematik temaslar gerçekleştirildiğini ekledi.

Haber Alithia’da “Temassız Ticaret Sürüyor”, Fileleftheros’ta ise “Temassız İşlemler” başlığıyla yer aldı.

(İY/ŞEB)