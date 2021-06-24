Tek kullanımlık plastik ürünler tedavülden kalkıyor

Alithia gazetesi, Rum Çevre Dairesi yetkilisi Natalia Yeorgiu Tsiakalu’nun Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada pipet, plastik çatal-bıçak-kaşık, plastik tabak, kulak temizleme çubuğu vb. ürünlerin piyasaya dağıtılmayacağını söylediğini yazdı.
Habere göre Yeorgiu, yeniden kullanılabilir türdeki plastiklerin ise piyasada olacağını kaydetti.
Alithia gazetesi, Rum Çevre Dairesi yetkilisi Natalia Yeorgiu Tsiakalu’nun Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada pipet, plastik çatal-bıçak-kaşık, plastik tabak, kulak temizleme çubuğu vb. ürünlerin piyasaya dağıtılmayacağını söylediğini yazdı.