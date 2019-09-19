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"tc-kktc Elektrik Bağlantısı Hızlanırken Euroasıa Interconnector İlerlemiyor"

Lefkoşa, 19 Eylül 19 (.): Rum basını, Türkiye ile KKTC arasında deniz altından elektrik bağlantısı projesinin hızlanmakta olduğuna ancak Euroasia Interconnector projesinin Yunanistan yüzünden ilerlemediğine dikkat çekti.

"tc-kktc Elektrik Bağlantısı Hızlanırken Euroasıa Interconnector İlerlemiyor"

Lefkoşa, 19 Eylül 19 (.): Rum basını, Türkiye ile KKTC arasında deniz altından elektrik bağlantısı projesinin hızlanmakta olduğuna ancak Euroasia Interconnector projesinin Yunanistan yüzünden ilerlemediğine dikkat çekti.

19 Eylül 2019 Perşembe 10:01

Lefkoşa, 19 Eylül 19 (.): Rum basını, Türkiye ile KKTC arasında deniz altından elektrik bağlantısı projesinin hızlanmakta olduğuna ancak Euroasia Interconnector projesinin Yunanistan yüzünden ilerlemediğine dikkat çekti.
Haberi “Çavuşoğlu’nun Direktifi İle Türkiye’den Elektrik Hattı İnşasını Hızlandırıyorlar”  başlığıyla veren Fileleftheros Akkuyu’dan Arapköy’e elektrik enerjisi taşıyacak 90 kilometrelik deniz altı kablo hattı ile ilgili incelemelerin son aşamasında bulunduğuna dikkat çekti.
Gazete ilgili direktifin, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından, son KKTC ziyareti sırasında verildiğine ve KKTC’ye aktarılacak elektrik enerjisinin mevcuttan yüzde 30 ucuz olacağının değerlendirildiğine dikkat çekti. 

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Haberde Güney Kıbrıs’ın enerji izolasyonunu ortadan kaldıracak Euroasia Interconnector projesinin ise Yunanistan’ın, adı geçen projeye aykırı olarak,  Girit-Attiki bölgesi arasına ayrı hat döşeme planlaması nedeniyle ilerlemediği kaydedildi.  
Gazeteye göre Rum tarafında, Yunanistan’ın AB önünde destek vermemesi halinde Euroasia Interconnector hattının Avrupa projesi olarak kalmayacağı kaygısı yoğunlaşıyor.Rum yönetimi, bu projeye destek vermesini rica ettiği yeni Yunan hükümetinden de herhangi bir cevap almadı. 
(ŞA /ŞEB)
 

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