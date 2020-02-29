Tc Dışişleri Bakanlığı’nın Ab’nin Aldığı Yaptırım Kararına İlişkin Açıklaması



RUM PARTİLERİN AÇIKLAMASI

Lefkoşa, 29 Şubat 20 : TC Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Avrupa Birliği’nin aldığı yaptırım kararına ilişkin yapmış olduğu açıklamada Rum basınında da yer aldı.

Rum basını ayrıca Rum partilerin konuyla ilgili açıklamalarına da yer verdi.

Alithia gazetesi haberi “Türk Dışişleri Bakanlığı TPAO Yetkilerine Yönelik Yaptırım Konusu Hakkında, Bir Değeri Yok, Bizi Etkilemeyecek” başlığıyla aktardı.

Haravgi gazetesi “TPAO Yetkililerine Yönelik AB Yaptırımlarının Türkiye İçin Bir Değeri Yok” başlığını kullanırken Fileleftheros gazetesi ise haberi “Türkiye Yaptırımları Görmezden Geliyor” şeklinde yansıttı.



RUM PARTİLERÖte yandan Alithia gazetesi DİKO, EDEK, DİPA ve Rum Vatandaşlar İttifakının konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi.Habere göre DİKO açıklamasında kararı olumlu nitelendirirken bunun yeterli olmadığını ifade etti.AB yaptırımlarını olumlu bir adım olarak değerlendiren EDEK bu tedbirlerin geliştirilmesinden söz ederken Rum Vatandaşlık İttifakı ise aksi görüş ortaya koydu ve bunların öze sahip olmadığını belirtti.DİPA ise açıklamasında AB’nin kararını olumlu bir adım olarak nitelendirdi.

(FK/ŞEB)

