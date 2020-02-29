banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105994
ALTIN
316.333
DOLAR
6.2384
STERLİN
7.9909
EURO
6.8405
KKTC halleri...
KKTC halleri...
Devletin saygınlığını düşünen yok...
Devletin saygınlığını düşünen yok...
Hepimiz bağımlı olana kadar mı?
Hepimiz bağımlı olana kadar mı?
Tufan Erhürman
Tufan Erhürman

Tc Dışişleri Bakanlığı’nın Ab’nin Aldığı Yaptırım Kararına İlişkin Açıklaması

 

Tc Dışişleri Bakanlığı’nın Ab’nin Aldığı Yaptırım Kararına İlişkin Açıklaması

 

29 Şubat 2020 Cumartesi 11:27
Tc Dışişleri Bakanlığı’nın Ab’nin Aldığı Yaptırım Kararına İlişkin Açıklaması
banner337

 


RUM PARTİLERİN AÇIKLAMASI 
Lefkoşa, 29 Şubat 20 : TC Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Avrupa Birliği’nin aldığı yaptırım kararına ilişkin yapmış olduğu açıklamada Rum basınında da yer aldı.
Rum basını ayrıca Rum partilerin konuyla ilgili açıklamalarına da yer verdi. 
Alithia gazetesi haberi “Türk Dışişleri Bakanlığı TPAO Yetkilerine Yönelik Yaptırım Konusu Hakkında, Bir Değeri Yok, Bizi Etkilemeyecek” başlığıyla aktardı. 
Haravgi gazetesi “TPAO Yetkililerine Yönelik AB Yaptırımlarının Türkiye İçin Bir Değeri Yok” başlığını kullanırken Fileleftheros gazetesi ise haberi “Türkiye Yaptırımları Görmezden Geliyor” şeklinde yansıttı.

banner317
RUM PARTİLER 
Öte yandan Alithia gazetesi DİKO, EDEK, DİPA ve Rum Vatandaşlar İttifakının konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi. 
Habere göre DİKO açıklamasında kararı olumlu nitelendirirken bunun yeterli olmadığını ifade etti.
AB yaptırımlarını olumlu bir adım olarak değerlendiren EDEK bu tedbirlerin geliştirilmesinden söz ederken Rum Vatandaşlık İttifakı ise aksi görüş ortaya koydu ve bunların öze sahip olmadığını belirtti. 
DİPA ise açıklamasında AB’nin kararını olumlu bir adım olarak nitelendirdi.

(FK/ŞEB)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis Haberleri
Polis Haberleri
Güney Kıbrıs Piyasasında Kıbrıs Türk Sebzeleri
Güney Kıbrıs Piyasasında Kıbrıs Türk Sebzeleri
Tepak Ve Maronit Toplumu Arasında İşbirliği Protokolü
Tepak Ve Maronit Toplumu Arasında İşbirliği Protokolü
4 kara kapısının tek yanlı kapatılmasına tepkiler
4 kara kapısının tek yanlı kapatılmasına tepkiler
Yunan Ayaklanması Yıldönümünü Kutlama Hazırlıkları
Yunan Ayaklanması Yıldönümünü Kutlama Hazırlıkları
İsrailli Yattırımcılardan Güney’e Büyük İlgi
İsrailli Yattırımcılardan Güney’e Büyük İlgi
Enı Ve Total’e 6 Sondaj İçin İzin
Enı Ve Total’e 6 Sondaj İçin İzin
Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Dün Çıkan Yangın Rum Basınında Da Yer Aldı
Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Dün Çıkan Yangın Rum Basınında Da Yer Aldı
Anastasiadis ELAM ve Dayanışma Hareketini koronavirüs ve Kıbrıs konusunda bilgilendirdi
Anastasiadis ELAM ve Dayanışma Hareketini koronavirüs ve Kıbrıs konusunda bilgilendirdi
Sınır kapıları 1 haftalığına kapanıyor!
Sınır kapıları 1 haftalığına kapanıyor!

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim