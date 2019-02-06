Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Yunanistan Başbakanı Çipras Görüşme Rum Basınında Da Geniş Yer Buldu



Lefkoşa, 6 Şubat 19 : TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras arasında dün Ankara’da gerçekleştirilen görüşme Rum basınında da geniş yer buldu.



Rum gazeteleri gerek manşetlerinde, gerekse iç sayfalarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Çipras arasındaki görüşmeye ve görüşmelerinin ardından düzenledikleri basın toplantısına yer verdi.



Fileleftheros gazetesi “Erdoğan Siyasi Eşitlik Konusunu Öne Koydu-Şimdi De Eşitlikte Israr Ediyor-Erdoğan’da Herhangi Bir Değişiklik Yok-Çipras Güvenlik İçin Hazırlık Temaslarının Gerekliliğini Vurguladı” başlıklarını kullandı.



Alithia gazetesi ilgili haberi, “Erdoğan Kıbrıs Sorununa İlişkin Özel İfadelerden Kaçındı Ancak Yeni Yol Haritası İstedi-Erdoğan ve Çipras Kıbrıs Sorununda Bir Şey Üzerinde Anlaşıp Anlaşmadıkları Konusunda Dışarıya Herhangi Bir Şey Çıkarmadılar” başlıklarıyla aktardı.



Politis gazetesi haberi “Çipras-Erdoğan, Kıbrıs Sorununda Hazırlık Olması Gerektiği Üzerinde Anlaştı-Hazırlık İçin Bayrağı Alıyorlar-Çipras-Erdoğan: Hazırlık Gerekmektedir-Herhangi Bir Modelle Siyasi Eşitlik” şeklinde yansıttı.



Haravgi gazetesi ise “Çipras ve Erdoğan Kıbrıs Sorunu İçin Yol Haritası Arıyor- Güvenlik İçin Türkiye ve Yunanistan Hazırlık Görüşmeleri” başlıklarını kullandı.



(FK/FEZ)







