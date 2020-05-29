TC ile KKTC arasında imzalanan anlaşma Rum basınında

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıslı Türkler Yerine Tatar’ı Kurtarıyorlar - Ankara’nın Önceliği Akıncı’nın Hamlelerine Nasıl Yanıt Verileceğiydi - Savunma Giderleriyle İlgili Ödenek Daha Hızlı - Türkiye’yi Kızdıran İki Hareket” başlıklarını kullandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında imzalanan protokolle ilgili haberler, bugünkü bazı Rum gazetelerine de haber oldu.
Fileleftheros gazetesi “Kıbrıslı Türkler Yerine Tatar’ı Kurtarıyorlar - Ankara’nın Önceliği Akıncı’nın Hamlelerine Nasıl Yanıt Verileceğiydi - Savunma Giderleriyle İlgili Ödenek Daha Hızlı - Türkiye’yi Kızdıran İki Hareket” başlıklarını kullandı.