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TC ile KKTC arasında imzalanan anlaşma Rum basınında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında imzalanan protokolle ilgili haberler, bugünkü bazı Rum gazetelerine de haber oldu.

29 Mayıs 2020 Cuma 11:44
TC ile KKTC arasında imzalanan anlaşma Rum basınında
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Fileleftheros gazetesi “Kıbrıslı Türkler Yerine Tatar’ı Kurtarıyorlar - Ankara’nın Önceliği Akıncı’nın Hamlelerine Nasıl Yanıt Verileceğiydi - Savunma Giderleriyle İlgili Ödenek Daha Hızlı - Türkiye’yi Kızdıran İki Hareket” başlıklarını kullandı.

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Mali yardım protokolüyle ilgili haber Politis’te ise “Protokol Bölüyor” başlığıyla yer aldı.

                    

Son Güncelleme: 29.05.2020 12:00
Anahtar Kelimeler:
Tc Kktc Iktisadi Ve Mali Işbirliği Anlaşması
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