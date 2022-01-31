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Tatar’ın Fileleftheros'taki söyleşisine yorumlar…

EDEK, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Fileleftheros’un dünkü sayısında yayınlanan söyleşisinde altını çizdiği; Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi gereği ve iki devletli çözüm taleplerini “uzlaşmazlık” diye niteledi.

31 Ocak 2022 Pazartesi 10:15
Tatar’ın Fileleftheros'taki söyleşisine yorumlar…

Fileleftheros’a göre, parti tarafından yayımlanan açıklamada, Tatar’ın açıklamalarının “Rum tarafının izlemesi gereken tek yolun, EDEK’in savunduğu ‘Kıbrıs sorununu yeniden istila, işgal ve süregelen insan hakları ihlalleri meselesi düzlemine oturtmak” olduğunu ortaya koyduğu öne sürüldü.
Açıklamada “bu çerçevenin dışındaki her türlü müzakere Türk tarafını iki devlet ‘çözümünü’ tezini masaya getirir ve Türk tarafına, güya geri adım atmak ve kendine göre biçilmiş kötü bir iki bölgeli federasyon çözümü talep etme olanağı sağlar” denildi.


AKEL ANASTASİADİS’İN GYÖ ÖNERİLERİNİ İŞE YARAMAZ BULUYOR
Haravgi’ye göre Kıbrıs sorunundaki durumu “hayal kırıcı” bulan AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in açıkladığı ve Güven Yaratıcı Önlemler’in (GYÖ) işe yaramayacağı görüşünü paylaştı.
Stefanu Türkiye’yi, Kıbrıs sorununda uzayıp giden çıkmazdan istifade “çözüm perspektifini altını oyarak yeni emrivakiler yaratmakla” suçladı. Stefanu, “Gerçekten bugün Kıbrıs sorunundaki durum hayal kırıcıdır. Türki tarafı, iki devlet çözümü konusunu artık resmen ortaya koyuyor. İki devlet çözümünü bizim kabul etmemiz asla söz konusu değildir” dedi.

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“Zaman aleyhimize işliyor, işgali sonlandırmanın ve Kıbrıs sorununun çözümü aleyhine işliyor” diyen Stefanu müzakerelerin, yıllar süren müzakerelerde kazanılanlar korunarak koptuğu yerden yeniden başlaması için inisiyatif almaları gerektiğini söyledi “Hükümetin açıkladığı muhteşem GYÖ’ler çıkmazın kırılmasında etkin bir çıkış yolu sağlayamaz” dedi.
Stefanu önlerindeki tek yolun iki bölgeli iki toplumlu BM metinlerinde tarif edildiği şekliyle siyasi eşitliğe sahip federasyon çözümü olduğu görüşünü ortaya koydu.  AKEL’in Anastasiadis’e, BM Genel Sekreteri’nin önerdiklerine içerik kazandıran somut öneriler sunduğunu, bunları kullanmanın Anastasiadis’in elinde olduğunu kaydeden Stefanu “Biz kurbanız ve uluslararası unsur bizi suçluyor. Bu, izlediği politika konusunda Başkan’ı en azından düşündürmeli” ifadelerini kullandı.
Haravgi Cumhurbaşkanı Tatar’ın Filelefthers’un dünkü sayısında yer alan söyleşisini “Ersin Tatar İki Devlette Israr Ediyor” başlığı altında özetledi.

 

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Son Güncelleme: 31.01.2022 10:59
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