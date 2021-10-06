Tatar’ın Eskişehir’deki açıklamalarına Rum yönetiminden “cevap”

Alithia, “Ersin Tatar: Maraş Yavaş Yavaş Yerleşime Açılacak… Hükümet: Tatar’ın Sözleri Kıbrıslı Rumların Maraş’taki Mallarına Dönmesiyle İlgili İddiaları Çürütüyor” başlığı altında Tatar’ın ilgili açıklamalarının satır başlarını aktardı, Rum Sözcü’nün iddialarına yer verdi.

Gazeteye göre Pelakanos, Cumhurbaşkanı Tatar’ın sözlerinin “kapalı Maraş’ta yapılmaya çalışılan statü değişikliğinin, BM kararlarının uygulanması ve mallarının, Kıbrıslı Rum yasal sahiplerine iade edileceği iddialarını çürüttüğünü” öne sürdü.

Tatar’ın açıklamasının Maraş kökenli Rumları haklarını talep etmek için Taşınmaz Mal Komisyonu’na çağıranlara da “cevap niteliğinde olduğunu” iddia eden Pelekanos, şunları da savundu:

“Sayın Tatar’ın açıklamaları aynı zamanda Başkan Nikos Anastasiadis’i, Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk tarafının sorumluluğuna işaret etmek için taviz vermeye çağıranlara da cevaptır. Bizim açımızdan hedef, sorumluluk yüklemek değil, emrivakileri bozmaktır. Başkan Anastasiadis’in, Türk uzlaşmazlığının neden olduğu çıkmazı kaldırmak için zaman zaman sunduğu öneriler de bu istikamette odaklanıyor.”