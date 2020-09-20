Tatar Kathimerini’ye Konuştu…

Lefkoşa, 20 Eylül 20 (.): UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’ta yayımlanan haftalık Kathimerini gazetesine, Kıbrıs sorunu, kapalı Maraş ve hidrokarbonlar ile ilgili görüşlerini anlattı.

Gazete Tatar ile yaptığı söyleşiyi, “Bir Ayağımız Maraş’ta... Müzakerelerin Ön Şartı Doğal Gazda Anlaşma” başlığıyla manşete çekti.

Tatar’ın, müzakere masasına oturmak için doğal gazın paylaşımı konusunda anlaşmayı şart koştuğunu belirten gazete, “en önemli hedefimiz, her şeyden önce hidrokarbonlar meselesinin halledilmesidir. Bu sorunu çözmezsek geriye kalanları nasıl çözeceğiz” dediğini yazdı.

Tatar’ın “Federasyon çözümünü kabul etmediği ve Türk garantilerinin devamını istediği için müzakere masasında artık alternatif çözüm modelleri konulması gerektiğini” söylediğini belirten gazete, kapalı Maraş konusunda ise şu sözlerini aktardı:

“Artık nihai karar alındı. Maraş açılacak. Önümüzde bir de yol haritası var. Bu dönemde kapalı bölgenin açılmasıyla ilgili çalışma yapılıyor. Geriye, çalışmaların tamamlanması ve tarihin belirlenmesi kaldı. Zaman alıcı bir prosedür söz konusu değil.”

(ŞA/HA)