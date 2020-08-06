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Tatar’ın Ankara Ve İstanbul Ziyareti İle Arıklı Ve Ataoğlu’nun Temasları Rum Basınında

Lefkoşa, 6 Ağustos 20 : Başbakan Ersin Tatar’ın Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirdiği temaslar ile YDP Başkanı Erhan Arıklı ve DP Başkanı Fikri Ataoğlu’nun Ankara’da yaptığı görüşmeler, bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

06 Ağustos 2020 Perşembe 14:31
Tatar’ın Ankara Ve İstanbul Ziyareti İle Arıklı Ve Ataoğlu’nun Temasları Rum Basınında
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Lefkoşa, 6 Ağustos 20 : Başbakan Ersin Tatar’ın Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirdiği temaslar ile YDP Başkanı Erhan Arıklı ve DP Başkanı Fikri Ataoğlu’nun Ankara’da yaptığı görüşmeler, bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.
Alithia gazetesi “İşgal Bölgelerinde Seçim Öncesinde Ankara’da Maraş Oyunları” başlıklı haberinde, Tatar’ın önceki gün Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve görüşmenin basına kapalı gerçekleştiğini yazdı.
Haberde, Türk Hükümeti’nin Tatar, Arıklı ve Ataoğlu’nu davet ettiği, ancak Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın bu davete olumlu karşılık vermediği belirtildi.

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Tatar, Arıklı ve Ataoğlu’nun açıklamalarına yer verilen haberde, çatı adayının yanı sıra Maraş’ın da ele alındığı ifade edildi.
Haber, Haravgi gazetesinde “Kıbrıs Türk Sağında Çatı Adayı Söz Konusu Değil”, Fileleftheros gazetesinde de “Maraş İçin Baskı Yapıyorlar” başlıklarıyla aktarıldı.
(GE/ŞEB)
 

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