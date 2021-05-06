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Tatar ve Saner’in “Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu Sahibi Olmaları“ konusu Rum basınında

Çevreciler ve Dayanışma Hareketi vatandaşlıkların iptal edilmesini istedi..

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:45
Tatar ve Saner’in “Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu Sahibi Olmaları“ konusu Rum basınında
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ÇEVRECİLER VE DAYANIŞMA HAREKETİ VATANDAŞLIKLARIN İPTAL EDİLMESİNİ İSTEDİ
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportuna sahip olduğu ve pasaportu geri iade edeceği şeklindeki açıklaması Rum basınında geniş yer buldu.
Fileleftheros gazetesi: “Tatar ve Saner Arka Kapıdan Pasaport Aldılar – Resmen Kıbrıs Cumhuriyeti Vatandaşları – Tatar, Saner ve Dokuz ‘Bakan’ Kıbrıs Pasaportuna/Kimliğine Sahip” başlıkları altında geniş yer verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner’in Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuna sahip olduklarını, konunun KKTC’de büyük tartışma yarattığını yazdı.
Gazete, Tatar ve Saner’in “başka bir devleti temsil ettiklerini sürekli açıklıyor olmalarına karşın, onların da resmi olarak Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olduklarını” ifade ettiği haberinde, aynı şeyin KKTC hükümetinde görev yapan 11 bakanın 9’u için de geçerli olduğunu yazdı.
Cumhurbaşkanı Tatar’ın “eğer bir yolu varsa pasaportu iade edeceğini ve pasaportu hiçbir zaman kullanmadığını” söylediğini de aktaran gazete, Tatar’ın Kıbrıs Postası’na yapmış olduğu açıklamalara geniş şekilde yer verdi.
Gazete, konu hakkında Kudret Özersay ve Tufan Erhürman’ın yaptıkları açıklamaları da okuyucusuna yansıttı.


ÇEVRECİLER VE DAYANIŞMA HAREKETİ İPTAL İSTEDİ

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Gazete bir diğer haberinde ise, Rum Ekologlar ve Çevreciler Hareketi ile Dayanışma Hareketi’nin dün yaptıkları açıklamalarda Rum hükümetine çağrıda bulunarak, KKTC makamlarında bulunan kişilerin Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlıklarının iptal edilmesi, pasaport ve kimlik kartlarının geri alınmasını talep ettiklerini yazdı.
Söz konusu partiler açıklamalarında, Rum hükümetinin, Rum meclisine sunulan son yasa tasarısı düzenlemesiyle bunu gerçekleştirebileceğini vurguladılar.
Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Alithia: “Tatar’ın Kıbrıs Pasaportu Konusu İşgal Bölgelerinde Gündem – Resmen Bizim Vatandaşımız”.
Politis: “Tatar ve Saner Kıbrıs Pasaportu Hamili”.
Haravgi: “Ersin Tatar, Anastasiadis’le Vatandaş”.
 


 

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Son Güncelleme: 06.05.2021 12:17
Anahtar Kelimeler:
Ersan SanerErsin Tatar
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