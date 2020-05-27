Tarıma yönelik destek paketi

Fileleftheros gazetesi, Rum Tarım ve Çevre Bakanlığı’nın, Covid-19 nedeniyle ilgili alınan kararların ardından etkilenen tarım sektörüne katkı sağlamak amacıyla 20 maddelik destek paketi hazırladığını yazdı.
Habere göre, tarım destek paketi 22 milyon Euro’yu öngörüyor.
27 Mayıs 2020 Çarşamba 11:19
Fileleftheros gazetesi, Rum Tarım ve Çevre Bakanlığı’nın, Covid-19 nedeniyle ilgili alınan kararların ardından etkilenen tarım sektörüne katkı sağlamak amacıyla 20 maddelik destek paketi hazırladığını yazdı.
Son Güncelleme: 27.05.2020 12:36