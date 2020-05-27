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Tarıma yönelik destek paketi

Rum Tarım ve Çevre Bakanlığı, tarım sektörünün desteklenmesi amacıyla 20 maddelik bir paket hazırladı.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 11:19
Tarıma yönelik destek paketi
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Fileleftheros gazetesi, Rum Tarım ve Çevre Bakanlığı’nın, Covid-19 nedeniyle ilgili alınan kararların ardından etkilenen tarım sektörüne katkı sağlamak amacıyla 20 maddelik destek paketi hazırladığını yazdı.
Habere göre, tarım destek paketi 22 milyon Euro’yu öngörüyor.

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Gazete tarım destek paketi içerisinde, üzüm üreticilerinin, sebze ve çilek üreticilerinin, narenciye üreticilerinin, ürünlerini sadece halk pazarlarına satan kişilerin, hava şartlarından dolayı ürünleri zarar gören kişilerin ve balıkçıların desteklenmesi gibi maddelerin de bulunduğunu belirtti. 
 

Son Güncelleme: 27.05.2020 12:36
Anahtar Kelimeler:
Rum Tarım Ve Çevre Bakanlığı
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