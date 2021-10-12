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Tarihte bir ilk

Türkiye’nin ilk defa, bir tiyatro festivalinde Kıbrıs tiyatrosuna ödül verdiği bildirildi.

12 Ekim 2021 Salı 10:00
Tarihte bir ilk

Alithia gazetesi “Türkiye: Antilogos Kıbrıs Tiyatrosu’na İki Ödül… Savaş Değil Tiyatro Yapalım” başlığıyla aktardığı haberinde, İstanbul’da gerçekleşen Maltepe Tiyatro Festivali’nde “Antilogos Tiyatrosu”na ait “Godot’yu Beklerken” isimli oyunun, “En Başarılı Yönetmen” ve “En Başarılı Erkek Oyuncu” ödüllerini aldığını yazdı.

Gazete, festivale Rusya, Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna gibi ülkelerden 15 tiyatro oyununun katıldığını ve “En İyi Yönetmen” ödülünü Kostas Silvestros, “En İyi Oyuncu” ödülünü de Yorgos Kiriaku-İzel Seylani’nin aldığını kaydetti.

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Haberde, ödülü almak için sahneye çıkan Silvestru’nun, “Savaş değil tiyatro yapalım” diyerek ödül almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdiği belirtildi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, önyargılardan kurtulup, kafalardaki duvarları yıkmak gerektiğini söyledi.

Haber, Haravgi gazetesinde de “Kıbrıs Tiyatrosu İstanbul’da Zafer Kazandı” başlığıyla yansıtıldı.

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Son Güncelleme: 12.10.2021 10:35
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