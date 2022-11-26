Tansu Çıdan cinayetinin azmettiricisi Veysi Çelik

27 Ekim tarihinde Rum Merkezi Cezaevi’ndeki hücresinde arkadaşları tarafından ölü olarak bulunan ve sonrasında cinayete kurban gittiği anlaşılan mahkum Tansu Çıdan cinayeti ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Kıbrıs Postası’nın elde ettiği bilgilere göre Tansu Çıdan’ın bir dönem aynı cezaevinde birlikte kaldığı ve arasında husumet olduğu öğrenilen Veysi Çelik’in azmettirmesi sonucu işkence gördüğü sırada öldüğü öğrenildi.

Bir süre önce Rum Merkezî Cezaevi’nden tahliye olan ve interpol tarafından da aranan Veysi Çelik’in elini kolunu sallayarak gezdiği ve kendisinin de cezaevinde bulunduğu sırada sorun yaşadığı Tansu Çıdan’ın vurulması emrini yine aynı cezaevinde mahkum olarak bulunan Veysi Badur’a verdiği öğrenildi.

Veysi Badur’un ise Veysi Çelik’ten aldığı talimat ile Tansu Çıdan’a işkence uyguladığı, Çidan’ın ise işkenceler sonucu öldüğü öğrenildi.

Aralarında Vedat Baltacı’ya ait Retro Bar’ın kurşunlanması, Mağusa Bölge Kıdemli Savcısı Mustafa İldeniz'e ait ofisin kurşunlanması, Hüseyin Pergamalı’ya saldırı gibi bir çok suç olayına karışan, önce ülkeden ihraç edilen daha sonra ise ihraç kararı kaldırılan Veysi Çelik kısa süre önce Rum Merkezi Cezaevi’nden tahliye edildiği öğrenildi. Yaşanan suç olaylarının faili olarak bilinen Veysi Badur’un ise Veysi Çelik’le hareket ettiği ve işlediği bir takım suçların azmettiricisinin de Veysi Çelik olduğu öğrenildi.

Veysi Çelik İnterpol tarafından aranmakta olup izine hiçbir yerde rastlanmadığı öğrenilen bilgiler arasında.

NE OLMUŞTU?

Tasarrufunda büyük miktarda metamfitamin bulundurmaktan ötürü, mahkeme kararıyla sekiz yıl hapis cezasına çarptırılan Tansu Çıdan 27 Ekim 2022 tarihinde tutuklu olduğu Rum Merkezi Cezaevi’ndeki hücresinde ölü olarak bulundu.

Yapılan soruşturmada cinayet şüphesi ile ilerleyen Güney makamları şu ana kadar 11 kişiyi gözaltına aldı. Yargılama sürecinin devam ettiği olay ile ilgili tutuklular arasında gardiyanların da bulunduğu biliyor.

Öte yandan Rum Merkezi Cezaevi’nde öldürülen 41 yaşındaki Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan cinayetinin baş şüphelisi olan 29 yaşındaki Veysi Badur’un önceki gün cezaevinde olay çıkardığı öğrenilmişti.

Badur’un, polis tarafından kaldığı hücrede yapılan aramayla ilgili basında çıkan haberler nedeniyle öfkelendiğini ve eşinin kendisini ziyarete geldiği sırada bağırmaya başlayarak olay çıkardığını ve polislere saldırdığı medyaya yansımıştı.

Polislerin Badur’u sakinleşene kadar tuttuklarını ve koğuşuna geri götürdüklerini olay sonrasında Badur’un sık sık olay çıkarması nedeniyle, cezaevi önünde 24 saat boyunca tedbir amaçlı çevik kuvvet ekiplerinin beklediği ortaya çıktı.