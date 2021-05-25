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TALOS-2 2021 tabikatı bugün yapılıyor

Güney Kıbrıs ile Fransa’nın dün de “CYFRA 02/21” adlı arama-kurtarma tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi.

25 Mayıs 2021 Salı 10:15
TALOS-2 2021 tabikatı bugün yapılıyor
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Fileleftheros gazetesi, iki ülke arasındaki savunma işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sorumluluk bölgesi içerisindeki denizde” gerçekleştirilen tatbikata Fransa’nın uçak gemisi “Charles de Gaulle”ün arama-kurtarma helikopterlerinin, RMMO Genelkurmaylığı’na ait kıyı devriyesi “YEORGİU” ile AW 139 helikopterlerinin ve “MEDEVAC” özel sağlık uzmanlarının katıldığını yazdı.

Gazete, tatbikatın hedefinin, Fransız Silahlı Kuvvetleri ile olan mevcut işbirliğinin geliştirilmesi ve arama-kurtarma ekibinin eğitilmesi olduğunu kaydeden gazete, dünkü tatbikatın Fransa ile bugüne kadar yapılan 40’ıncı arama kurtarma tatbikatı olduğunu belirtti.

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“TALOS-2 2021” TATBİKATI BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Gazete devamla, “TALOS-2 2021” tatbikatının da bugün gerçekleşeceğini ve Fransız “Rafale” savaş uçaklarının 12.00’dan 18.00’a kadar Kıbrıs üzerinde uçuş yapacağını yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs-Fransa savunma işbirliği programının hayata geçirilmesi çerçevesinde yapılacak tatbikata Fransız uçak gemisi “Charles de Gaulle” ve Rum Yönetimi’nin hava savunma sistemlerinin katılacağı belirtildi.

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Son Güncelleme: 25.05.2021 11:11
Anahtar Kelimeler:
TALOS2 2021 Tatbikatı
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